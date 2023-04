Fuga Melodies of Steel 2 è entrato in fase Gold

Hiroshi Matsuyama, Il presidente e CEO di CyberConnect2, ha confermato che Fuga: Melodies of Steel 2, il sequel del gioco di ruolo tattico del 2021, è entrato in fase Gold. Verrà lanciato l’11 maggio su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. Oltre alla Standard Edition, c’è una Deluxe Edition: include oggetti scaricabili, oggetti bonus in-game, indumenti da notte per il cast, un libro d’arte digitale e una colonna sonora digitale.

I titolo è ambientato un anno dopo l’originale. Il sequel vede metà dei bambini intrappolati all’interno del Taranis. Malt ei suoi amici, con il nuovo personaggio Vanilla, devono cercare di salvarli. Potrete riscattare anche Dummy Energy per il Managarm e un Dummy Soul per il Soul Cannon. Tra le novità troviamo il Judgment System, che permette alle proprie scelte di influenzare la storia, e l’Airship System, un nuovo modo per progredire attraverso i percorsi di battaglia. Di seguito una panoramica:

La guerra è stata combattuta e vinta. La vita è andata avanti. Dopo aver salvato il mondo a bordo del gigantesco carro armato Taranis, i bambini tornano a casa per vivere la loro vita in pace. Finché un giorno… metà del loro numero rimane intrappolato all’interno del Taranis mentre va su tutte le furie, lasciando dietro di sé atrocità e conflitti. I bambini e la loro nuova amica Vanilla salgono a bordo del loro ex nemico, il Tarascus, e danno la caccia per salvare i loro amici prigionieri. La tragedia che li attende potrebbe condurli lungo un percorso di vendetta.

Fuga: Melodies of Steel 2 verrà lanciato l’11 maggio suPS4, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Gli abbonati a Game Pass su console e PC possono giocarci dal day one. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.