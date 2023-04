Sony presenta le cuffie monitor MDR-MV1, standard di riferimento progettato per ingegneri del suono e music creator professionali. Queste cuffie coniugano la qualità del suono all’esigenza di un uso prolungato e di grande affidabilità. Il design aperto sul retro consente una riproduzione accurata di un ampio campo sonoro e ne fa l’opzione ideale per mixare e masterizzare lo spatial sound immersivo come quello della tecnologia 360 Reality Audio e il suono stereo con funzionalità di high resolution.

James Leach, Responsabile della categoria Connected Content Acquisition di Sony Europe, ha spiegato:

Parallelamente alla diffusione dei servizi che offrono musica in streaming di elevata qualità con spacial sound, cresce la richiesta di cuffie in grado di rispondere a queste esigenze e potenziare l’esperienza immersiva. La grande esperienza di Sony in fatto di audio si conferma una volta di più con il lancio di MDR-MV1, novità versatile e di stile, per l’uso a casa e in studio di registrazione. Queste cuffie danno priorità al comfort, confermano la maestria tecnica di Sony e assicurano una buona resistenza, offrendo all’utente la possibilità di riprodurre con precisione i suoni, esattamente come li ha immaginai l’artista.

Caratteristiche audio:

Le MDR-MV1 offrono grande riproducibilità del suono spaziale e un posizionamento preciso dell’oggetto sonoro entro uno spazio di 360 gradi, un suono nitido ad alta risoluzione e ricco di sfumature, con un’amplissima gamma di frequenza e un’acustica perfetta. I driver sviluppati appositamente per queste cuffie offrono una riproduzione a banda ultra-larga (5Hz – 80 kHz) con frequenze alte naturali. In questo modo i professionisti riescono a catturare la localizzazione, la spazialità e i dettagli di ogni variazione nell’elaborazione del suono. La struttura aperta sul retro delle cuffie riduce la riflessione interna dei suoni ed elimina le risonanze acustiche, riproducendo con precisione le note naturali e l’intensità del suono spaziale. Queste funzionalità ne supportano l’uso in ambienti professionali di mixaggio o masterizzazione con i più elevati requisiti di ingegneria audio.

Comfort e design:

Progettate pensando al comfort, le MDR-MV1 hanno padiglioni traspiranti, sono morbide e leggere per risultare sempre comode, anche dopo molte ore di utilizzo. Il cavo rimovibile delle MDR-MV1 è di alta qualità, con connettori in alluminio e adattatore mini-jack stereo per l’uso in contesti professionali.

Mike Piacentini, ingegnere del suono presso i Battery Studios di Sony Music Entertainment, ha dichiarato:

Per creare straordinarie esperienze di ascolto in streaming e un sound immersivo, è importante che gli artisti e i professionisti degli studi di registrazione dispongano di strumenti all’altezza di queste tecnologie. Le MDR-MV1, progettate dall’Headphone Engineering team in collaborazione con gli ingegneri del suono di Sony, rappresentano per i creatori che lavorano sia in studio che a casa un nuovo irrinunciabile strumento di riferimento per le esigenze più moderne del sound design.

Le MDR-MV1 si integrano perfettamente nel 360 Virtual Mixing Environment (360VME), un servizio che Sony ha recentemente avviato per liberare i creatori da qualsiasi vincolo di spazio, incrementando le possibilità di riproduzione audio praticamene da ovunque. Le cuffie open back saranno disponibili a partire da aprile 2023.