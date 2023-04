Dreams: il supporto finirà a settembre, Media Molecule al lavoro su un nuovo gioco

In un articolo pubblicato sul sito ufficiale del gioco, lo studio ha spiegato di aver”preso la difficile decisione di interrompere il supporto live per Dreams dopo il 1° settembre 2023 per spostare la nostra attenzione su un nuovo entusiasmante progetto”.

I giocatori potranno ancora giocare, creare e condividere contenuti sul gioco dopo il 1° settembre, ma non riceveranno più aggiornamenti dopo questa data. Il gioco sarà inoltre migrato su un nuovo server alla fine di maggio; a quel punto i giocatori avranno un limite di memoria di 5 GB per le loro creazioni. Le creazioni attuali dei giocatori non conteranno per questo limite: solo quelle caricate dopo la migrazione del server conteranno per il loro limite di memoria.

Media Molecule precisa che Dreams non sarà ritirato dalla vendita il 1° settembre e che il gioco sarà ancora disponibile per l’acquisto. Inoltre, afferma di essere al lavoro su un progetto completamente nuovo, sottolineando che:

“Non siamo ancora pronti a parlarne, ma possiamo confermare che non si tratta di Dreams 2 o dell’IP di Dreams.

Parlando della decisione di terminare il supporto, la dichiarazione dello studio recita: