Disney Speedstorm Anteprima: una tempesta Disney a tutta velocità

Disney Speedstorm, è un gioco sviluppato da Disney interactive studios in collaborazione con Gameloft e sarà disponibile free to play per console e PC a data ancora da destinarsi. Il videogioco è incredibilmente facile da descrivere, in poche parole è un kart game a tema Disney, ma facciamo un esempio più concreto, prendiamo i già presenti sul mercato: Mario Kart 8 e Crash Team Racing, sostituiamo tutti i personaggi e tutte le ambientazioni con i protagonisti delle favole Disney, et voilà otteniamo Disney Speedstorm. Corse basate sul driftare in curva con precisione millimetrica, oggetti speciali da tirare agli avversari e scorciatoie in piste super intricate, per gare super frenetiche e divertenti, il tutto contornato da una colonna sonora di pezzi EDM, remixati ad hoc con le migliori canzoni Disney, con uno stile di gioco che sarà molto familiare ai giocatori dei titoli a tema Kart.

Un kart game sì familiare, ma non troppo

Ovviamente il gioco avrà anche altre meccaniche che differenziano il gameplay rispetto ai competitor già presenti sul mercato, ad esempio abbiamo parlato del drifting, il “driftare” oltre a dare un boost alla velocità temporaneo, in questo gioco porterà una carica a un serbatoio di nitro, che una volta riempito potrà essere attivato dal giocatore per avere un spinta in avanti maggiorata, starà al giocatore saper concatenare queste meccaniche per poter raggiungere la vittoria.

Ovviamente la cosa che attrae di più di Disney Speedstorm è il suo tema, basato appunto sul mondo Disney, personaggi presenti nel franchise che mai avremmo pensato vedersi scontrare tra loro su percorsi con veicoli a 4 ruote, alcuni esempi di personaggi possono essere Mulan, il Capitano Jack Sparrow, Sully di Monsters & co, ovviamente l’amatissimo Topolino, Paperino e tanti altri, questi sono solo alcuni dei 12 personaggi già presenti all’interno del gioco, ma siccome sappiamo quanto sia vasto il franchise della Disney, pochi sono i dubbi sul fatto che in futuro gli sviluppatori implementeranno altri personaggi aumentando così il roster di piloti. I Personaggi e i kart sono completamente personalizzabili, a partire dalle divise dei piloti fino alla scelta delle ruote e la livrea dei veicoli, cosa che permetterà ai giocatori di scegliere gli elementi estetici che più preferiscono.

Disney Speedstorm: personaggi “di classe”

I personaggi sono divisi in classi e ognuno di loro avrà una abilità speciale unica, che non comporta solo effettivi miglioramenti al veicolo, come la velocità massima o la maneggevolezza di quest’ultimo, ma veri e propri cambiamenti al gameplay come un diverso accumulo di boost nel serbatoio del nitro, elemento fondamentale per succedere nelle gare, ogni classe pilota è strutturata in modo tale da avere meccaniche diverse per l’accumulo di boost, prendiamo in esempio la classe pilota “Brawler“, ogni qualvolta un personaggio appartenente a questa classe stordirà un avversario, otterrà un bonus al serbatoio del nitro, oppure, altre classi pilota come il “Defender” ottengono un bonus quando si avvicinano alle scie degli avversari, poichè essendo un gioco di corse basato sui veicoli, la scia è una di quelle meccaniche di cui non possiamo non tener conto. I veicoli invece non hanno nessuna caratteristica in particolare, quindi il miglior modo per poter vincere una gara, sarà il saper sfruttare al meglio il proprio mezzo tramite la classe e l’abilità del pilota che si sceglierà di giocare, oltre ovviamente ad un intelligente utilizzo degli oggetti casuali ottenibili sul tracciato.

Oltre a tutto ciò ogni pilota avrà un proprio set di personaggi “da supporto” che potranno essere equipaggiati per ottenere un aumento a delle determinate statistiche, alcuni esempi possono essere: il cavallo di Mulan equipaggiabile per quest’ultima, Pluto per Topolino e così via. Il miglior regalo che gli sviluppatori potessero fare ai fan del franchise, si trova nel design e la struttura delle piste, tutte derivanti da varie storie firmate ovviamente Disney, si parla di ambientazioni come il monte olimpo di ercole, le navi pirata di pirati dei caraibi e molte altre, il tutto accompagnato, come detto in precedenza, da pezzi di colonne sonore Disney remixate in forma EDM, ogni traccia sarà diversa e rispetterà ovviamente il tema del tracciato, questo sarà una gioia per gli occhi e le orecchie dei veri appassionati del franchise.

Disney Speedstorm ci ha dato una fantastica prima impressione, grazie alle sue meccaniche di corsa e la bellezza del mondo Disney che Gameloft è riuscita a integrare così bene, in un gioco kart che promette di far appassionare molti videogiocatori fan del genere. Voi cosa ne pensate? Siete eccitati dalla possibilità di poter mettere le mani su Disney Speedstorm? Nel caso foste interessati a rimanere aggiornati a nuovi sviluppi e notizie riguardanti il gioco, o se in generale siete appassionati al mondo dei videogames, vi invitiamo a seguire il nostro sito per non perdervi nessun’aggiornamento al riguardo.