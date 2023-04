Die After Sunset: in arrivo su console

Già presente su Steam in accesso anticipato, Die After Sunset è pronto per arrivare anche su console. Il publisher PQube e il team di sviluppo PlayStark hanno infatti annunciato che il lo shooter roguelite sarà disponibile a breve su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Switch, oltre che in versione completa su Steam (data precisa ancora non svelata). Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, attraverso la pagina Steam:

L’anno è il 2120. Una razza aliena chiamata “Murkors” ha invaso ogni angolo della Terra con il suo potere ineguagliabile e… con i suoi cappelli di gomma. La resistenza resiste per evitare l’estinzione dell’umanità, ma non per molto. Sta a te, difensore della Terra, salire di livello e affrontare le orde di Murkor… prima che il sole tramonti.

Nessuna run è mai uguale all’altra in questo sparatutto roguelite ricco di azione e adrenalina. Iniziate in un luogo nuovo ogni volta che giocate, completate missioni casuali, rafforzatevi con gli oggetti che raccogliete e affrontate boss giganteschi alla fine di ogni livello.

Scegliete tra tre personaggi unici per iniziare la vostra avventura. Ogni personaggio è dotato di un’arma primaria standard e di un attacco speciale. Scegliete saggiamente tra il tiratore scelto April, il mezzo uomo e mezzo cyborg, il mitragliatore Rido e… Hune, un esperimento di murkor andato male.

Poco dopo la deposizione delle uova a Waikiki Beach, vi troverete di fronte a dei murkor. Siate attenti, difensori… e combattete alla luce. I Murkor traggono il loro potere dalle ombre e crescono in dimensioni e forza. Posizionatevi strategicamente in modo che il sole splenda sempre su di voi e sui vostri nemici. (La crema solare viene fornita come dotazione standard).

Aprite i forzieri e completate le missioni per potenziare ed equipaggiare nuove armi. Raccogliete il più possibile prima che il sole tramonti per avere le migliori possibilità di combattere i boss di Murkor. Gli oggetti possono darvi qualsiasi cosa, dalla capacità di saltare due volte a un’arma come il raggio rinfrescante, che non è poi così rinfrescante per i murkor.

Raccogliete il “muco” lasciato cadere dai Murkor quando vengono sconfitti: questo diventerà la valuta che potrete mettere in banca. Con il “muco” in banca si può avanzare di livello e diventare più forti a ogni partita. Proprio così, difensore… la morte non è la fine per te! (O almeno così ci hanno detto. Vai e difendi la Terra).”

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la versione console di Die After Sunset.