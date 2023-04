Warhammer 40.000 Boltgun sta per uscire, scopri quando

Poche ore fa l’editore Focus Entertainment e lo sviluppatore Auroch Digital hanno annunciato che prossimamente, precisamente il 23 maggio, per un prezzo di 20,15€ diverrà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam) il retro-style FPS Warhammer 40.000 Boltgun.

I preordini sono attualmente aperti presso PlayStation Store, Microsoft Store e Steam. Eccovi una panoramica di Warhammer 40.000 Boltgun, tramite la sua pagina presente sulla piattaforma di Valve:

Carica la tua Boltgun e tuffati nella battaglia! Vivi in prima persona la miscela perfetta tra la classica azione frenetica di Warhammer 40.000 e l’elegante stile retrò dei tuoi sparatutto anni ’90 preferiti.

Gioca nei panni di uno Space Marine veterano impegnato in una pericolosa missione che lo porterà a viaggiare in tutta la galassia per contrastare gli Space Marine del Caos e i demoni del Caos.

Fai tuo il glorioso stile boomer e scatenati col tuo arsenale da Space Marine in un tripudio di esplosioni, sprite, pixel e sangue. Corri, salta e scatta, attraversa enormi livelli e spara, affetta e fai a pezzi i peggiori eretici che la galassia abbia mai conosciuto!

• Tuffati in un’esperienza di combattimento viscerale, caratterizzata da un uso violentemente appagante delle armi, grande mobilità e secchiate di sangue nemico a dimostrazione delle tue capacità.

• Domina il campo di battaglia con la potenza di fuoco e il metallo pesante senza eguali del devastante arsenale degli Space Marine.

• Goditi l’omaggio definitivo agli sparatutto retrò: una grafica stilosa unita alle fluide dinamiche di gioco degli sparatutto moderni!