Mortal Kombat 12: l’annuncio potrebbe arrivare questa settimana

Mortal Kombat 12 di NetherRealm Studios è in arrivo quest’anno, almeno stando a quanto emerso nel corso di una conferenza stampa di Warner Bros. Discovery. Lo studio non ha fatto un annuncio ufficiale, ma potrebbe farlo nel corso della settimana. Il giocatore professionista di picchiaduro SonicFox ha detto di aspettarsi un “annuncio di MK12” questa settimana, mentre Jeff Grubb di Giant Bomb ha replicato (in modo apparentemente sarcastico): “Penso che spazieranno”.

Anche Jez Corden di Windows Central si è unito a lui, affermando: “A settembre!”. Che è lo stesso mese di uscita di Starfield. Anche supponendo che Grubb e Corden stiano scherzando, è strano che SonicFox abbia menzionato a caso un annuncio di Mortal Kombat 12 per questa settimana. Come sempre, il tempo ci dirà se è vero o no.

Le piattaforme per il sequel non sono state confermate, ma Warner Bros. Discovery ha parlato di “ambiziose proiezioni di lancio”. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, si spera, questa settimana. L’editore ha anche Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà a maggio per Xbox Series X/S, PS5 e PC, anche se voci di corridoio sostengono che sia in ritardo. Potrebbe arrivare nel corso di quest’anno o addirittura nel 2024.