Xbox Games Showcase e Starfield Direct potrebbero durare 2 ore

Come era stato rivelato precedentemente, l’Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct si terranno l’11 giugno e diverse supposizioni sono state fatte riguardo la loro durata. Il leaker @_h0x0d_ ha ipotizzato su Twitter che i due eventi si svolgeranno dalle 10:00 alle 12:00 PT e anche Tom Warren, sempre con un tweet, ha asserito che si protrarranno per un massimo di tempo di due ore, l’annuncio potete trovarlo in calce.

Vi ricordiamo che Starfield verrà pubblicato il 6 settembre per Xbox Series X/S e PC e che verrà aggiunto al day one al catalogo dei giochi di Xbox Game Pass.

so the Xbox Games Showcase and Starfield Direct is going to be around 2 hours total. Probably 90 mins for main show and 30 mins for Starfield https://t.co/AhDZBECNrW

— Tom Warren (@tomwarren) April 10, 2023