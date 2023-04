Hot Wheels Unleashed: Milestone e Mattel celebrano i risultati del racing game

Dopo un anno e mezzo dall’uscita, Milestone e Mattel hanno deciso di elogiare gli ottimi numeri raggiunti da Hot Wheels Unleashed, racing game diventato il titolo di maggior successo dello studio italiano. Questi alcuni numeri:

Più di 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo con oltre 8 milioni di giocatori

Il tempo di gioco totale equivale a 929 anni

Oltre 1,3 milioni di utenti hanno creato contenuti attraverso l’editor di livree e il Track Builder

Qui sotto il comunicato ufficiale, qui invece la nostra recensione:

Hot Wheels Unleashed è stato il titolo di maggior successo nella storia di Milestone e ha portato il divertimento dell’iconico marchio Hot Wheels su tutte le principali piattaforme di gioco. A un anno e mezzo dal lancio, Mattel e Milestone, leader mondiale nello sviluppo di giochi di corse, rivelano i dati che dimostrano il successo del gioco.

Hot Wheels Unleashed ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo e vanta più di 8 milioni di giocatori registrati su diverse piattaforme, tra cui Xbox Game Pass e PlayStation Plus Collection. Complessivamente, gli utenti hanno trascorso giocando l’equivalente di quasi 929 anni.

Altamente accessibile ma ricco di tecniche avanzate, questo gioco di corse in stile arcade ricco di azione permette ai fan di Hot Wheels di derapare, accelerare, saltare e schiantarsi scegliendo tra oltre 60 veicoli e sei diverse ambientazioni. Tra tutte le categorie di veicoli, la Hot Wheels Twin Mill 2021 emerge come l’auto più utilizzata, essendo stata scelta per oltre il 20% delle gare totali giocate.

“Siamo sempre entusiasti di trovare grandi partner che ci aiutino a portare i marchi Mattel ai fan in modi del tutto nuovi”, ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel. “Milestone ha fatto un lavoro fenomenale con Hot Wheels Unleashed e siamo entusiasti che la community di Hot Wheels abbia amato il gioco tanto quanto noi abbiamo amato crearlo”.

“Hot Wheels vanta una delle fan base più coinvolte e appassionate di qualsiasi altro marchio al mondo”, ha dichiarato Luisa Bixio, CEO di Milestone. “Siamo orgogliosi che Mattel si sia affidata a noi per dare vita al brand in Hot Wheels Unleashed e siamo molto soddisfatti della risposta dei consumatori”.

Hot Wheels Unleashed include due funzioni che permettono ai giocatori di esprimere la propria creatività. Con l’editor di livree, i fan possono personalizzare l’aspetto dei loro amati veicoli e renderli unici applicando colori e forme alle auto Hot Wheels Originals e Real Manufacturer. Ad oggi, sono state create più di 1 milione di livree, con un picco di oltre 20 mila creazioni in un solo giorno. Il Track Builder è dedicato ai giocatori che vogliono prendere il pieno controllo dell’iconica pista arancione e costruire i circuiti dei loro sogni. Finora sono stati progettati più di 350.000 tracciati originali per scatenare il massimo del divertimento. Queste cifre impressionanti dimostrano la passione dei fan di Hot Wheels e il loro desiderio di sentirsi parte dello storico marchio che ha segnato l’infanzia di molti giocatori di oggi.