Farworld Pioneers: annuncio data e piattaforme (anche su Game Pass) del sandbox sci-fi

Il publisher tinyBuild e lo sviluppatore Igloosoft hanno annunciato la piattaforme e la data d’uscita di Farworld Pioneers, titolo sandbox sci-fi in due dimensioni dove giocare sia in modalità cooperativa che in PvP. Sarà disponibile PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S (anche attraverso il Game Pass) dal 30 maggio.

Per l’occasione è stata pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Gioca in cooperativa o crea fazioni ostili con gli amici

In questo sandbox open world galattico sei tu a dettare le regole! Porta gli amici nel tuo server privato o fatti nuovi amici (e nemici) nei vasti server pubblici multigiocatore. Collabora pacificamente con i giocatori, oppure servitevi del dinamico sistema di fazione multigiocatore per fare gruppo o affrontarvi a seconda delle dinamiche dell’alleanza.

Costruisci astronavi e viaggia verso altri pianeti

Il tuo primo pianeta non è che l’inizio: qui ti farai le ossa e potrai partire alla conquista di nuovi mondi una volta che avrai costruito la tua astronave, pezzo dopo pezzo. Facile a dirsi, ma non a farsi: solo le colonie ben gestite e sviluppate riusciranno a canalizzare le risorse e le nozioni necessarie per uscire dall’orbita e scoprire l’infinità di pianeti, biomi, boss e sfide di cui abbonda la galassia.

Fabbrica, ricerca, depreda e sfrutta l’ambiente a tuo vantaggio

Per affrontare questa parte della galassia dovrai prepararti a dovere. Estrai, coltiva, sviluppa, ricerca e crea di tutto, dall’abbigliamento da combattimento invernale a laboratori avanzatissimi, oltre a fucili laser con cui avventurarti ed esplorare dungeon, basi procedurali e tanto altro.

Difendi ciò che hai costruito o affronta la galassia

Difendi la colonia con adrenalinici combattimenti che tengono conto di caduta, velocità e dispersione dei proiettili. Sventa gli assalti con granate create con le tue mani, oppure devasta le basi nemiche con tutto ciò che hai, da vecchie carabine arrugginite a lanciamissili nucleari e armi elettriche micidiali!

Sviluppa e costruisci basi avanzate per proteggere la tua colonia

Fai evolvere il tuo piccolo avamposto in una fortezza avanzata a propulsione atomica. Gestisci le risorse con oculatezza e scegli percorsi di ricerca in base agli oggetti e alle sfide offerte da ciascun pianeta. Occhio, però: più la tua colonia è fiorente, più sarà bersaglio di sciacalli (e amici invidiosi).

Automatizza il lavoro e crea una squadra IA

Anche nello spazio più remoto potrai sempre contare sull’aiuto di altre persone. Salva i sopravvissuti controllati dall’intelligenza artificiale e fa’ sì che ognuno di loro, con i propri punti di forza e punti deboli, contribuisca alla colonia. Completando gli incarichi, i coloni IA salgono di livello e diventano più svelti, svegli e forti. Distruggere nidi alieni e coltivare ti ha stancato? Lascia che se ne occupino i tuoi coloni! Assegna incarichi e ordini ai PNG in modo che facciano il lavoro sporco al posto tuo e dai priorità ai ruoli in base alle loro abilità.

Qui sotto potete vedere il trailer di Farworld Pioneers, ricordandovi che il gioco aveva cambiato nome lo scorso anno (si chiamava inizialmente Outworlder).