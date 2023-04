Resident Evil Death Island: il trailer completo mostra Leon e Jill lavorare insieme per la prima volta

Dopo il teaser che annunciava il nuovo film in computer grafica, nelle ultime ore Kadokawa ha fatto uscire il trailer completo di Resident Evil: Death Island, diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom) da una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass) e sequel diretto di Vendetta.

Uscirà nelle sale giapponesi il 7 luglio, e sarà distribuito in tutto il mondo da Sony Pictures Home Entertainment, ma non è ancora stata confermata una data precisa di uscita in occidente (prevista comunque sempre per l’estate).

Il trailer giapponese (con doppiaggio in inglese) è visibile in fondo alla notizia:

Death Island sarà importante per i fan della serie horror Capcom, perché segnerà la prima volta ufficiale in cui Leon S. Kennedy e Jill Valentine lavoreranno insieme.

Leon è giocabile in Resident Evil 2, 4 e 6, mentre Jill in Resident Evil 1, 3, 5 e Revelations. Sebbene entrambi i personaggi siano stati dunque molto presenti e fondamentali in tutta la serie, non hanno mai avuto un incontro canonico sullo schermo fino ad ora.

Oltre a Leon/Jill, Death Island vedrà anche la collaborazione tra fratello e sorella Chris e Claire Redfield, oltre che quella di Rebecca Chambers.

Resident Evil: Death Island è il quarto film d’animazione di Resident Evil e il quarto con Leon come protagonista principale.

Il film si svolgerà tra gli eventi di Resident Evil 6 e 7 e, come detto precedentemente, sarà ambientato dopo il terzo film, Resident Evil: Vendetta.

Questa la descrizione del film:

L’agente del D.S.O. Leon S. Kennedy è in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dai rapitori, quando una donna misteriosa ostacola il suo inseguimento. Nel frattempo, l’agente della B.S.A.A. Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombie a San Francisco, dove la causa dell’infezione non può essere identificata. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che tutte hanno visitato di recente l’isola di Alcatraz. Seguendo questo indizio, Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore. Diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom) da una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass). Basato su Resident Evil, il gioco survival-horror di successo che ha venduto oltre 130 milioni di copie in tutto il mondo, Death Island è un nuovo film d’animazione in computer grafica e il sequel di Resident Evil: Vendetta. Sony Pictures Home Entertainment distribuirà il film in tutto il mondo, escluso il Giappone, nell’estate del 2023.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.

.