Super Dungeon Maker: il periodo di early access finirà presto

Il periodo di accesso anticipato di Super Dungeon Maker, cominciato il 15 febbraio 2022, sta per terminare; dunque prossimamente, precisamente il 3 maggio, il gioco non sarà più disponibile in early access per PC e uscirà nella sua versione completa sia su Steam, sia sul Nintendo eShop a 19,99€. A dichiararlo sono stati gli sviluppatori FIRECHICK e rokaplay.

Linda Treffler, la co-director e artista di FIRECHICK, ha dichiarato in un comunicato stampa: “Siamo grandi fan dei titoli classici di Zelda e abbiamo amato ciò che Nintendo ha fatto con Super Mario Maker, quindi volevamo offrire uno strumento di creazione altrettanto facile da usare per i giochi d’azione e avventura top-down dell’era a 16 bit. Siamo stati al settimo cielo per alcuni dei livelli creati dagli utenti finora in Early Access, quindi non vediamo l’ora di vedere quali altre meravigliose creazioni realizzeranno i giocatori con il gioco completo!”.

Adrian Kaiser, responsabile delle comunicazioni di rokaplay, ha aggiunto: “Quello che FIRECHICK ha fatto con Super Dungeon Maker è a dir poco straordinario. La facilità d’uso, la gamma di opzioni e l’affascinante presentazione offrono un’esecuzione immacolata di un’idea sempreverde. Siamo stati ispirati dai classici giochi Nintendo, quindi la possibilità di creare le nostre avventure fa saltare di gioia il bambino che è in noi!”.