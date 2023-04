Dead Island 2: specifiche PC e FAQ

Mancano pochi giorni all’uscita dell’atteso Dead Island 2, e Dambuster Studios ha pubblicato le specifiche per PC del gioco, insieme ad una serie di domande frequenti, una delle quali conferma il non supporto al cross-play, e i 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S (30 invece su PS4 e Xbox One).

Qui sotto potete vedere l’immagine con le PC specs minime, raccomandate, High e Ultra.

Qui sotto invece le domande frequenti (DI 2 sta per Dead Island 2), ricordandovi che Dead Island 2 sarà disponibile dal 21 aprile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S:

DI 2 supporta il cross-play?

No, Dead Island 2 non supporterà il cross-play.

Ci sarà il multiplayer in DI 2?

DI 2 avrà una modalità storia cooperativa per un massimo di 3 giocatori. Presto riveleremo ulteriori dettagli sulla modalità cooperativa in un altro blog!

DI 2 è cross-gen?

Sì, DI 2 supporterà il cross-gen. Anche in questo caso, maggiori dettagli verranno forniti presto in un blog dedicato alla modalità cooperativa!

DI 2 ha il supporto per tasti + mouse su console?

No – DI 2 supporterà i tasti e il mouse solo su PC.

Quali sono le lingue disponibili in DI 2?

Mentre Dead Island 2 avrà solo l’audio in inglese, i sottotitoli, i tooltip, le opzioni e le voci di menu saranno disponibili nelle seguenti lingue: Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, portoghese brasiliano, spagnolo messicano, polacco, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano e giapponese.

Qual è il numero di FPS per DI 2 su ogni console?

PlayStation 5/Xbox Serie X|S – 60 FPS

PlayStation 4/Xbox One – 30 FPS

Quali controller sono supportati in DI 2 su PC?

Il menu delle opzioni di DI 2 offre layout per i controller Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 5 e PlayStation 4.

C’è una modalità streamer in DI 2?

Sì, Dead Island 2 ha una modalità streamer che blocca la musica su licenza. Tuttavia, all’avvio del gioco, i giocatori assisteranno per prima cosa alla Cinematic Title Sequence, che contiene anch’essa musica su licenza, per cui si consiglia di prestare attenzione. Inoltre, la modalità streamer non dispone di un filtro gore.

Quali elementi dell’HUD sono personalizzabili in DI 2?

In Dead Island 2 è possibile personalizzare i seguenti elementi dell’HUD: salute e stato del giocatore, bussola, informazioni sugli obiettivi delle missioni, indicatori degli obiettivi, roaster dei giocatori in cooperativa, pop-up di notifica centrale, pop-up di notifica laterale sinistro, reticolo, messaggi radio, registro dei messaggi, piccoli suggerimenti centrali, barra della resistenza, registro dei ritiri delle armi, informazioni sulle armi, informazioni sulle palle curve, salute e stato degli zombi, luoghi di interazione, informazioni sui ritiri delle armi, numeri di danni, informazioni sugli eventi in tempo reale, indicatore di minaccia pericolosa.

Quali DirectX sono supportate in DI 2?

DI 2 supporta solo le DirectX 12 e non le DirectX 11.

DI 2 supporta AMD FidelityFX Super Resolution (FSR2) e AMD FidelityFX Contrast Adaptive.

FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening?

Sì, Dead Island 2 supporta entrambi. È possibile attivare FSR2 nel menu grafico. RCAS è abilitato per impostazione predefinita.

DI 2 supporta il software di potenziamento delle prestazioni?

No, DI 2 non supporta software per il miglioramento delle prestazioni.