Destroy All Humans! 2 in arrivo su nuove piattaforme

Destroy All Humans! 2 approderà nei prossimi mesi, precisamente il 27 giugno, su PlayStation 4 e Xbox One a un prezzo di 27,52€, ma senza il multiplayer. Difatti questa versione del titolo è stata pensata per quegli utenti che prediligono giocare in solitario e prende il nome di Destroy All Humans! 2 – Reprobed Single Player.

A fare l’annuncio è stato THQ Nordic, il quale, insieme allo sviluppatore Black Forest Games, ha dichiarato in un comunicato stampa: “Anche con la vostra tecnologia primitiva, sarete in grado di cogliere un piccolo assaggio della superiorità dei Furon. Questa edizione “Giocatore singolo” non offre alcuna modalità multigiocatore cooperativa o altre modalità inferiori. È pensata per coloro che preferiscono giocare da soli, come fanno i veri guerrieri Furon.”

Vi ricordiamo che il gioco è stato pubblicato per la prima volta per PC, PlayStation 5, e Xbox Series X/S il 30 agosto 2022.