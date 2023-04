Disney Speedstorm: mostrata Celia Mae di Monsters & Co.

Sono comparsi in rete i primi gameplay delle anteprime di Disney Speedstorm, e nel mentre Gameloft ha pubblicato un nuovo trailer che svela Celia Mae, una dei piloti che sarà disponibile con la prima season del kart game, incentrata su Monsters & Co.

La sua skill unica è Snake & Shake che, come scritto nel testo che accompagna il video, fornisce un tipo di effetto diverso a seconda che i serpenti di Celia siano felici o arrabbiati.

L’attivazione normale (premendo il tasto), riempie la boost bar manuale di Celia quando nessun altro personaggio è vicino a lei. L’attivazione caricata invece (tendendo premuto il tasto), se ci sono rivali vicino, riempie la boost bar manuale di Celia e rallenta i rivali.

La season vedrà Celia come Defender, Mike Wazowski come Speedster, Sulley come Brawler e Randall come Trickster.

Potete vedere il filmato qui sotto, ricordandovi che Disney Speedstorm arriverà in accesso anticipato il 18 aprile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.