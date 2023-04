Mega Man Battle Network Legacy Collection Recensione: torna l’epopea cyberpunk dell’eroe blu

Mega Man Battle Network Legacy Collection porta sui sistemi attuali la serie Battle Network, che ha sempre rappresentato una alternativa molto interessante rispetto al classico gameplay in stile platform-adventure di Mega Man e Mega Man X. Rivelata ai fan nel mese di giugno del 2022, in occasione del Nintendo Direct Mini, la collection arriva in un momento storico molto importante, poiché, non solo il destino di Mega Man verrà deciso dall’amore dei fan, perlomeno secondo la casa madre, ma soprattutto perché la serie ha venduto ad oggi quasi quaranta milioni di copie, come abbiamo detto in questa pagina, e quindi quell’amore indiscusso di cui stiamo parlando c’è eccome, da parte delle vecchie e nuove generazioni. Del resto il franchise ha superato da poco i trentacinque anni, ideato nel lontanissimo 1987 dal geniale Keiji Inafune, ed il cui protagonista è oggi una delle icone più riconoscibili del videogioco. Tra chi è cresciuto con la classica ed indimenticabile esalogia di Mega Man su NES e i portentosi seguiti dal SNES ad oggi, e chi lo ha conosciuto grazie a raccolte più recenti, ormai periodicamente rilasciate, dai tempi del GameCube fino ad oggi. Se la serie platform è nota a tutti, ed è persino risorta con episodi retrò moderni, fino al più recente Mega Man 11, che abbiamo recensito qui, il particolare spin-off RPG Battle Network è decisamente meno noto al grande pubblico, e merita senza dubbio di essere riscoperto.

Mega Man Battle Network Legacy Collection: dieci titoli al prezzo di uno

Mega Man Battle Network Legacy Collection, l’altisonante titolo corrisponde ad una offerta notevole, ovvero i primi sei episodi, con terzo, quarto, quinto e sesto diviso in due parti, cosa che porta l’offerta ludica a ben dieci titoli giocabili, divisi tra piattaforme Nintendo Game Boy Advance e Nintendo DS, che in verità ne ospita solo uno. La corposa collezione rappresenta dunque un eccezionale documento storico, oltre che una occasione praticamente unica per avere tutti i titoli della serie Battle Network in un colpo solo, specie considerando che nel mercato Retrogaming alcune di queste opere non sono di facilissima reperibilità, oltre ad avere spesso quotazioni non proprio accessibili a tutti. Capcom ha quindi scelto di proporre la raccolta a prezzo pieno sui due formati console Nintendo Switch e Sony PlayStation 4, la versione da noi provata, oltre alla edizione per PC Windows, tramite il portale Steam, che trovate qui, anche se, per via della sua natura consigliamo chiaramente di giocarlo su console. La raccolta, volendo, è divisa in due volumi distinti, Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1, che contiene i primi due episodi ed il terzo in entrambe le sue due parti, e Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2, che conclude la serie con quarto, quinto e sesto episodio completi ognuno delle due unità. La possibilità di acquistarli separatamente al prezzo di 39,99 euro l’uno, ovviamente non verrà presa in considerazione da nessun vero fan di Mega Man, poiché il bundle che li comprende entrambi viene offerto a soli 59,99 euro, ed è quindi molto più conveniente, oltre ad offrire la serie completa. L’edizione fisica è attualmente in stato di valutazione, cari collezionisti. Certo, ad alcuni giocatori il prezzo digital potrebbe sembrare alto, ma ricordiamo che si tratta di titoli parecchio complessi e molto validi ancora oggi, che meritano di essere riscoperti dalle nuove generazioni, pur consapevoli che si tratta di opere molto diverse dai Mega Man tradizionali di stampo platform-adventure puro. Se preferite quest’ultima tipologia, del resto, sono presenti sugli Store attuali anche delle collezioni tematiche dedicate sia al classico Mega Man che alla serie Mega Man X, che consigliamo senza riserve. Di seguito il contenuto completo della raccolta storica:

Mega Man Battle Network (2001) GBA

Mega Man Battle Network 2 (2001) GBA

Mega Man Battle Network 3 White (2002) GBA

Mega Man Battle Network 3 Blue (2003) GBA

Mega Man Battle Network 4 Red Sun (2003) GBA

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon (2003) GBA

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman (2004) GBA

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel (2005) DS

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar (2005) GBA

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar (2005) GBA

Rockman.EXE nuovi orizzonti ruolistici per il franchise di Mega Man

A partire dal 2015 Capcom ha pubblicato diverse collezioni dedicate a Mega Man e Mega Man X, per i sistemi attuali, e nel 2020 è stata la volta di Mega Man Zero/ZX Collection, che trovate recensita in questa pagina, e che ha completato il quadro della serie principale, ma la voglia di riscoprire tutte le numerosissime uscite dell’eroe blu di casa Capcom è sempre alta, e questa nuova interessante uscita ci permette di riscoprire una serie parallela molto particolare. Il primo titolo della serie BN risale all’ormai lontano marzo 2001, e debutta su piattaforma Game Boy Advance, dove riscuote un ottimo successo di pubblico. Fatto rilevante è quello che il titolo sia tratto da un manga nipponico, Rockman.EXE, che da il titolo anche alla versione giapponese del gioco, e che in molti hanno visto nella versione successiva anime, MegaMan NT Warrior di Ryo Takamisaki, che è arrivata anche in Italia sul defunto canale tematico a pagamento JETIX. Si tratta quindi di uno dei primi esperimenti crossmediali firmati Capcom tra videogame, fumetti e cartoni animati, una serie manga che viene trasposta in un interessante gioco di ruolo tattico che tratta temi come la realtà virtuale, il rapporto tra uomo, macchina ed avatar, oltre ad introdurre le figure dei Net Navi inseriti nei Personal Terminal, detti, PET, che sono speciali personaggi utilizzabili nel titolo. Al design del titolo troviamo Masahiro Yasuma e Masakazu Eguchi, sotto la direzione attenta di Keiji Inafune in persona. Un RPG atipico, dalle tinte cyberpunk e hard sci-fi, caratterizzato da un comparto audiovisivo eccezionale ed una trama accattivante, che ha anche il merito di aver aperto una strada completamente nuova per il franchise di Mega Man. Tra i personaggi troviamo vecchie e nuove conoscenze, tra cui Rockman (nome nipponico del nostro eroe, per chi non lo sapesse), Protoman, ex boss malvagio della serie classica, Dr.Wily e BASS, oltre a diverse new entry come LAN (nome evocativo che ricorda un certo standard informatico), Mayl e DEX. Il successo del primo titolo nella terra del Sol Levante è epocale, e già nello stesso anno esce l’attesissimo sequel, Mega Man Battle Network 2, datato dicembre 2001, e sempre su piattaforma GBA.

Presto la serie ruolistica si trasforma in un appuntamento fisso, ed ecco che, nel periodo natalizio dell’anno successivo, nel 2002, esce un terzo episodio, Mega Man Battle Network 3 White, stavolta però, a gran sorpresa di tutti, diviso in due parti, similmente a quanto visto per la serie Pokémon di Nintendo. Per avere Mega Man Battle Network 3 Blu il pubblico nipponico dovrà attendere ben tre mesi, fino al marzo 2003, facendo crescere l’hype in maniera spasmodica. Forse in seguito alle proteste dei fan, ecco che per il quarto episodio si decide invece di fare un debutto in contemporanea, e Mega Man Battle Network 4 Red Sun e Blue Moon escono insieme il dodici dicembre 2003, poco prima di Natale, diventando uno dei titoli più venduti in patria per il portatile Nintendo a 32 bit. Nello stesso anno esce anche un eccezionale titolo per GameCube della stessa serie, Mega Man: Network Transmission, oltre che uno speciale port del capostipite per Bandai WonderSwan, anch’esso di qualità altissima, non inclusi, purtroppo, in questa collezione. Il quinto capitolo viene diviso addirittura su due console, ma del resto l’uscita del fiammante Nintendo DS nel 2005 sta catalizzando tutte le terze parti. Il sesto ed ultimo capitolo, che chiude anche la raccolta, torna a sorpresa sul solo Game Boy Advance, dimostrandosi anche l’episodio più nostalgico della saga, grazie alle tante citazioni dei Mega Man classici, nonostante nuove location ed una trama, incentrata su LAN, sempre più intrigante. La grafica, ovviamente, risulta un po’ sgranata su grande schermo, ma si tratta sempre di port diretti da GBA, è bene ricordarlo. Sei episodi eccezionali, siatene consapevoli, che sanno far innamorare per le loro trame e meccaniche di gioco, e faranno scendere una lacrimuccia ai fan di Mega Man appassionati anche di RPG. Capcom ha fatto anche le cose in grande, in occasione del rilancio della serie Battle Network, poiché ha in programma di ripubblicare gli episodi manga in forma gratuita sul canale Twitch ufficiale statunitense di Capcom. I dieci titoli della raccolta di contengono numerosi contenuti extra, tra cui spiccano le colonne sonore, gli artwork originali, un pieno supporto supporto al multiplayer online e la localizzazione in tre lingue, inglese, giapponese e cinese semplificato. Assente l’italiano, come del resto già succedeva sul GBA. Capcom ha anche annunciato interessanti contenuti per chi prenota il gioco, tra cui due skin speciali per il menu di Mega Man in 3D, incluse nel Pacchetto PET personalizzato, oltre a quattro brani musicali remixati per i lettori in game. Un nostalgico e commovente tuffo nel passato, dunque, per chi ha vissuto l’epopea ruolistica di Mega Man su Game Boy Advance.

Piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Mega Man Battle Network Legacy Collection catapulta nella nuova generazione la serie Battle Network, uno spin-off di genere RPG del blasonato franchise di Mega Man, pubblicato originariamente tra il 2001 ed il 2005 su piattaforma Game Boy Advance e, limitatamente ad uno dei titoli, su Nintendo DS. La raccolta comprende ben dieci giochi completi, ovvero i capitoli dal primo al sesto, con gli ultimi quattro divisi in due parti separate. Un’occasione splendida per riscoprire questo particolarissimo gioco di ruolo derivato dalla serie principale, che risulta ancora attuale e godibile, oltre che ad essere imperdibile per i fan sfegatati del leggendario eroe blu della Grande C.