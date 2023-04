Annunciato lo State of Play dedicato a Final Fantasy XVI

Anche in mezzo a una marea di giochi in uscita nel 2023, Final Fantasy XVI è un gioco che sta generando più hype ed eccitazione di molti altri. Mentre ci avviciniamo al lancio di giugno, Square Enix ha già mostrato un bel po’ del gioco, ma presto avremo ancora molto di più.

Sony ha annunciato una nuova presentazione di State of Play per giovedì 13 aprile alle 23:00 italiane. Sarà interamente incentrato su Final Fantasy XVI e mostrerà oltre 20 minuti di gameplay del gioco di ruolo d’azione, mettendo in evidenza il suo mondo dark fantasy, i suoi combattimenti roboanti e ricchi di azione, le battaglie Eikon e molto altro ancora.

La maggior parte della copertura pre-lancio del gioco si è concentrata sui combattimenti, quindi speriamo di saperne di più sul mondo, su come è strutturato e su come il gioco gestirà l’esplorazione.

Final Fantasy XVI ha recentemente raggiunto la Fase Gold, ciò significa che lo sviluppo del titolo è giunto al termine e uscirà il 22 giugno in esclusiva per PS5. Square Enix ha precedentemente confermato che sarà disponibile una demo circa un paio di settimane prima del lancio, ed è molto probabile che ne sapremo maggiormente sullo State of Play dedicato all’opera targata Square Enix. Ecco una descrizione del gioco:

Il sedicesimo episodio autonomo della leggendaria serie di Final Fantasy segna una svolta più dark nel franchise del GDR, con una complessa storia di vendetta, lotte di potere e tragedie inevitabili. Final Fantasy XVI reimmagina le evocazioni iconiche della serie come Eikon. Queste creature letali albergano nei Dominanti, uomini e donne che hanno ereditato il loro immenso potere alla nascita, volutamente oppure no. Gli Eikon sono gli esseri più potenti di Valisthea, una terra in cui sei potenti regni sono emersi grazie al potere dei Cristalli Madre. L’etere fornito da queste svettanti montagne di cristallo fornisce la magia che ha permesso a queste nazioni di prosperare per diversi anni, ma ora una misteriosa calamità minaccia di distruggere la loro non facile alleanza. Gioca nei panni Clive Rosfield, Primo Scudo di Rosaria e guardiano di suo fratello minore Joshua, il Dominante dell’Eikon Fenice, in questo GDR d’azione epico da un team di veterani di Final Fantasy.