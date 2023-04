Diablo IV: la classe Rogue nel nuovo trailer

Diablo IV offre un gran repertorio di classi per tutti i gusti e ognuna di esse avrà le sue peculiarità e tratti distintivi nel nuovo gioco di ruolo d’azione di Blizzard. Il nuovo trailer ha puntato i riflettori su una classe in particolare, nonché un punto cardine del franchise da quando esiste: il Rogue o Tagliagole.

Il trailer è molto breve, dalla durata di circa più di un minuto e mezzo, ma mostra molti esempi di come sarà il combattimento quando si gioca come il Rogue e l’affinità della classe sia con le armi a distanza che con i rapidi attacchi in mischia. La Tagliagole, infatti, sfrutterà a pieno la potenza degli attacchi a lungo raggio con il suo arco, sferrando letali colpi ad aria che colpiranno diversi nemici contemporaneamente; avrà la capacità di creare una copia d’ombra di se stessa in modo da fare più danni e, infine, utilizzerà le sue lame per sferrare rapidi attacchi in mischia. Chi è familiare con il franchise di Diablo ha notato sicuramente la somiglianza con le altre classi quali l’Assassin ed il Demon Hunter dei precedenti capitoli. Alcune sfumature di queste classi possono essere visibili nel trailer qui sotto.

Diablo IV farà il suo debutto il 6 giugno per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC. Blizzard rivelerà maggiori dettagli sui contenuti finali del gioco e sulle meccaniche di progressione in un nuovo stream di aggiornamento per sviluppatori il 20 aprile.