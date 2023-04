Diablo IV: nuovi dettagli su contenuti endgame, espansioni e difficoltà Incubo

Come parte del suo supporto post-lancio, l’associate game director Joe Piepiora di Diablo IV, ha rivelato che il gioco riceverà aggiornamenti con nuovi contenuti della storia ogni tre mesi. Piepiora ha anche rivelato nuove informazioni sui contenuti endgame, i dungeon a difficoltà Incubo e sugli eventi Helltide, come parte del recente magazine di Game Informer.

Secondo Piepiora, il nuovo contenuto della storia sarà legato a nuove meccaniche e funzionalità che verranno aggiunte al gioco in ogni aggiornamento. Nonostante il game director esita nell’usare la parola “espansione” per descrivere il contenuto, gli aggiornamenti trimestrali li definisce “carnosi“. Questi aggiornamenti saranno accompagnati da un nuovo Battle Pass, il quale sarà disponibile sia in versione gratuita che premium. Dunque ci sarà da aspettarsi un pass stagionale ogni tre mesi, secondo le parole di Piepora. Va inoltre sottolineato che la prima stagione del Battle Pass non vedrà il debutto al day one.

Per quanto riguarda i dungeon a difficolttà Incubo i giocatori dovranno fare attenzione a ben due diversi ostacoli. Il primo sarà un pilastro di fulmini che inseguirà il giocatore per l”intero dungeon, il secondo sarà un’ombra che, se toccata, oscurerà la visuale e farà spawnare diversi nemici. In conclusione, Piepiora ha condiviso alcuni nuovi dettagli sugli eventi Helltide, affermando che più aree del mondo contemporaneamente saranno influenzate dall’evento. Durante questo evento i nemici saranno più letali e ci saranno versioni potenziate di boss già affrontati.

Diablo IV farà il suo debutto il 6 giugno per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC. Se ve lo siete perso è stato pubblicato il trailer di presentazione della classe Rogue.