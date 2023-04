Ghostwire Tokyo: disponibile da oggi su Xbox Series X/S insieme all’aggiornamento “Il Filo del Ragno”

Lo sviluppatore Tango Gameworks insieme al publisher Bethesda hanno pubblicato il trailer di lancio aggiornamento di Ghostwire Tokyo, intitolato Il Filo del Ragno. Non solo, da oggi il titolo è disponibile anche per Xbox Series X/S e sul Game Pass.

Il nuovo aggiornamento porta con sé una nuova modalità di gioco in Ghostwire Tokyo, essenzialmente una serie di arene da combattimento in cui i giocatori possono testare la loro abilità nel gioco. Ma non finisce qui, poiché porta con sé anche nuove mappe, missioni ed una rivisitazione del combattimento, per renderlo più profondo con l’aggiunta di nuovi poteri e nemici. Sono stati aggiunti nuovi talismani e oggetti da collezione, per incoraggiare i vecchi giocatori a ritornare sul titolo. Vi lasciamo alle note della patch tramite Steam.

Note della Patch

Miglioramenti alla fruibilità

I giocatori adesso vedranno un’icona nell’interfaccia che mostra il tipo di cibo o bevanda che hanno equipaggiato

Nelle cassette delle offerte dei santuari è stato aggiunto il desiderio di vedere una Hyakki Yako, aumentando le possibilità di incontrarne una

Modificate alcune impostazioni di assegnazione dei comandi in modo che possano essere assegnati individualmente

I giocatori possono ora attivare uno sfondo più scuro per i sottotitoli e il testo dell’obiettivo della missione per migliorare la leggibilità

Aggiornamenti a trofei e traguardi

Storie terrificanti da raccontare a scuola – Completa tutte le nuove missioni secondarie riguardanti la scuola

Fotografo di spiriti – ???

Liberazione assoluta – ???

Formazione sul campo – Sblocca tutte le nuove Abilità Spirituali

Talismaniaco impareggiabile – Ottieni tutti i nuovi talismani

Visitatori imprevisti – Sconfiggi almeno un Visitatore di ogni nuovo tipo

Appassionato di statuine – Metti alla prova la tua fortuna ai distributori di capsule almeno 50 volte

Panorama degli abissi – Completa la modalità “Il filo del ragno”

Completista del catalogo – Completa tutti i lavori del Nekomata nella modalità “Il filo del ragno”

Benvenuti a Shibuya – ???

Cambiamenti a trofei esistenti

La salvezza di tutti – Trasferisci almeno il 100% degli spiriti che si trovano in città

Eroe di Shibuya – Completa la storia principale trasferendo almeno il 100% degli spiriti che si trovano in città

Genio della lampada – Completa tutte le missioni secondarie (contenuti dell’aggiornamento esclusi)

Liberatore – Purifica tutti i portali torii (contenuti dell’aggiornamento esclusi)

vMente e corpo – Sblocca tutte le Abilità Spirituali (contenuti dell’aggiornamento esclusi)

Sulla stessa lunghezza d’onda – Porta il livello di sinergia a 50 o più

Incetta di potere – Ottieni 40 o più magatama diversi

DJ Akito – Ottieni tutte le tracce musicali (contenuti dell’aggiornamento esclusi)

Modaiolo – Ottieni tutti gli oggetti del menu Abbigliamento (contenuti bonus e aggiornamento esclusi)

Talismania – Ottieni tutti i talismani (contenuti dell’aggiornamento esclusi)

Potere incontenibile – Ottieni tutti i rosari (contenuti dell’aggiornamento esclusi)

Oggi niente visite – Sconfiggi almeno un Visitatore di ogni tipo (contenuti dell’aggiornamento esclusi)

Risoluzione di bug

Varie ottimizzazioni per migliorare le prestazioni complessive del gioco

Risolti vari problemi che potevano verificarsi quando si utilizzava la Modalità foto durante o dopo le sequenze di Spazio utena

L’icona della missione secondaria “Dopo la fine III” ora appare correttamente sulla mappa

Corretto un bug che impediva di interagire con l’armadietto nella missione secondaria “La luna cremisi”

Modificati diversi oggetti grafici

Modificate varie reazioni

Risolto un bug relativo alla sezione Missioni dell’interfaccia

Vi ricordiamo che da oggi Ghostwire Tokyo è disponibile per Xbox Series X/S e Game Pass. L’aggiornamento intitolato Il Filo del Ragno è disponibile per tutte le piattaforme. Se ve la siete persa, correte a leggere la nostra recensione della versione Xbox Series X.