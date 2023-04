Minecraft: disponibile il ricettario ufficiale “Gather, Cook, Eat!”

Minecraft continua ad espandersi verso nuovi orizzonti ed ora è disponibile persino il ricettario ufficiale “Gather, Cook, Eat!”, scritto da Tara Theoharis. Il ricettario è possibile acquistarlo su Amazon in versione Kindle o in copertina rigida. Nel frattempo, se siete curiosi di assaggiare queste gustose pietanze, sul sito ufficiale sono state rese disponibili due delle ricette presenti nel libro.

Gather, Cook, Eat! ha oltre 40 ricette per ogni livello di abilità, dai cauti artigiani che stanno per preparare il loro primo morso di patate al forno agli audaci avventurieri che vogliono tuffarsi a capofitto nella scienza esatta di quello che sta cucinando, con una torta del tesoro sepolto. O forse sei un Minecrafter della vecchia scuola con un gusto per Suspicious Stew? Ora puoi aggiungere un pizzico di Minecraft a ogni pasto, dagli antipasti alle portate principali fino ai dessert, e potrai creare persino delle pozioni!

Vi lasciamo ad una descrizione del ricettario:

Contenuti facili da usare per tutti i livelli di abilità: con istruzioni dettagliate e bellissime foto, impara a preparare piatti iconici del gioco, oltre a un’abbondanza di ricette ispirate al mondo sconfinato di Minecraft.

Perfetto per ogni cuoco di casa (E tipo di giocatore!): Con una varietà di ricette vegetariane, vegane e senza glutine, questo libro di cucina ha qualcosa per tutti!

Dai vita al gioco: costruisci piatti divertenti ispirati a biomi iconici, creature amate dai fan e oggetti che danno forma a questo mondo colorato!

Oltre 40 ricette per ogni occasione: dagli spuntini veloci che puoi gustare durante una sessione di gioco di Minecraft, ai dessert decadenti e ai pasti adatti all’avventuriero più esigente, questo libro contiene ricette per piatti semplici e celebrativi.

Un grande regalo per i fan di Minecraft: questo libro con copertina rigida squisitamente dettagliato è l’aggiunta perfetta alla libreria della tua cucina! Completa la tua collezione con il libro da colorare ufficiale di Minecraft e la cancelleria Minecraft di Insight Editions.

Nel frattempo che cucinate questi piatti a tema, vi lasciamo alla nostra anteprima di Minecraft Legends.

