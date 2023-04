Overwatch 2: la Stagione 4 è ora disponibile con il trailer del nuovo Pass Battaglia

La Stagione 4 è ora disponibile per Overwatch 2, con l’aggiunta del nuovo eroe di supporto Lifeweaver. Altre caratteristiche includono una revisione delle partite classificate, nuovi cosmetici per vari eroi, una nuova rissa arcade a tempo limitato e un nuovo Battle Pass. Nel trailer in basso potete vedere tutte le novità che saranno introdotte con il nuovo pass stagionale.

Il nuovo pass battaglia, disponibile in versione gratuita, premium e ultra, contiene nuove linee vocali, highlights e anche diverse skin epiche e leggendarie disponibili su 80 livelli sbloccabili. Sigma riceve anche la sua prima skin mitica “Galactic Emperor“, che si collega al prossimo evento Starwatch. Il nuovo eroe Lifeweaver sarà disponibile al livello 45 per i possessori del pass standard o immediatamente per chi acquista il pass premium a soli 1.000 monete Overwatch. I possessori del Pass Battaglia Premium potranno ottenere skin per Winston, Mercy, Doomfist e Ashe ma anche un potenziamento dei PE del Pass Battaglia del 50%, 500 crediti aggiuntivi e 20 ricompense aggiuntive. I giocatori che acquistano il Pass Battaglia Ultra al prezzo di 29,99€ otterranno tutte le precedenti ricompense ed in più la skin epica D.VA “Asso Infinito” e la skin leggendaria per Soldato-76 “Guardia-76“.

Le novità per Overwatch 2 non finiscono qui, infatti c’è molto di più in questa nuova stagione che include una rivisitazione per Brigitte, che fornisce uno scudo più grande in modo da stordire più nemici, insieme a varie modifiche al bilanciamento di altri eroi. Le dimensioni del nuovo aggiornamento sono molto corpose con circa 38 GB di contenuti da scaricare. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori novità sul titolo.