The Last of Us Parte 1: la patch 1.03 per PS5 introduce nuove T-Shirts HBO e diversi miglioramenti

The Last of Us Parte 1 ha ricevuto diverse patch su PC, dopo un lancio davvero disastroso, ma l’ultima patch resa disponibile da Naughty Dog è per la versione PS5. Oltre a regolare il dispositivo di scorrimento della sensibilità della mira da 1 a 100, cambia il bilanciamento di varie armi e aggiunge alcune nuove magliette a tema HBO che Ellie può indossare.

I fucili ora usano la fisica hit-scan invece dei proiettili, rendendoli più affidabili. Anche la velocità di fuoco base del fucile a pompa è più alta e gli attacchi in mischia con armi a due mani uccideranno i nemici storditi. Sarà possibile stordire più a lungo i nemici infetti con attacchi in mischia anche correndo. I personaggi che ci accompagnano sono stati resi più utili, lanciando mattoni e salvandoci dalle prese nemiche più spesso. Sono inoltre disponibili vari miglioramenti alla grafica, correzioni dei sottotitoli e altro ancora. Infine sono stati corretti anche diversi bug. Vi lasciamo alle note della patch. Per quanto riguarda Left Behind, il minigioco arcade non richiede più attacchi che non infliggono danni consecutivi ed è stata migliorata la precisione di Ellie in modo che corrisponda a quella della storia principale. Le note della patch complete le potete trovare qui.

Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione della versione PC di The Last of Us Parte 1.