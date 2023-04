Rusted Moss: il frenetico Metroidvania è ora su Steam

Come precedentemente annunciato, Rusted Moss, un Metroidvania che coinvolge il giocatore in frenetiche e infernali boss fights, è finalmente disponibile su Steam. Il titolo è davvero interessante ( potete dare un’occhiate ad alcune dinamiche di gioco e alla grafica nel trailer alla fine di questo articolo) ed è già stato adocchiato dagli amanti del genere. Il gioco è figlio del più antico editore indie giapponese, PLAYISM, ma è importante sottolineare che dietro al team di sviluppo si cela un gruppo di tre donne: Faxdoc, Happysquared e Sunnydaze. Queste tre amiche si sono incontrate mentre partecipavano alla GM48 Game Jam, una maratona di 48 ore con GameMaker Studio. La squadra ha iniziato a lavorare su Rusted Moss, basato sulla meccanica “a gancio” con la quale Faxdoc aveva già giocato, e che tutti hanno pensato fosse divertente. Ecco la loro dichiarazione:

“Quando abbiamo rilasciato la nostra demo e visto l’accoglienza che ha avuto, siamo rimaste così sorprese ed entusiaste di vedere il sostegno che stavamo ottenendo. È stato molto incoraggiante e ci ha spinte davvero ad esplorare strade ed espandere il gioco in un modo che i nostri piani originali non avevao previsto. È iniziato un viaggio nello sviluppo di poco più di un anno, quando originariamente avevamo pianificato di lavorare su Rusted Moss solo per pochi mesi! Il feedback dei giocatori delle demo ci hanno dato la fiducia e l’incoraggiamento necessari per aiutarci a creare il gioco più grande che ognuno di noi ha mai provato a fare. Ora che il rilascio è dietro l’angolo, anche se siamo una piccola squadra, speriamo che la nostra consegna possa essere in grado di pagare e soddisfare coloro che ci hanno sostenuto lungo la strada”

Insomma, il titolo ha premesse davvero interessanti e si mostra innovativo ed al passo con i tempi. Non resta che testare con mano il prodotto. Restiamo dunque sintonizzati sulla questione.