Hyenas Anteprima: i giocatori fanno branco nell’attesa del lancio ufficiale

L’ultima fatica di Creative Assembly, pubblicata da SEGA,

in seguito al taglio del nastro virtuale dello scorso gennaio si è ritrovata a ospitare migliaia di squadre di giocatori durante una serie di periodi di closed alpha

in cui le porte dei server di Hyenas sono state spalancate al pubblico.

Quest’ultimo sin da subito è stato distribuito in gruppi, ognuno di essi

avente il medesimo obiettivo, saccheggiare dalla mappa di gioco

da quanti più tesori possibile, con il fine di superare in ricchezza

i branchi di player nemici!

Nei primi tre mesi del 2023, durante vari periodi da quattro giorni l’uno,

una serie di influencer e fortunati appassionati di titoli sparatutto arcade si sono ritrovati a sfidarsi in tre squadre da 5 giocatori l’una, contendendosi le ricchezze presenti all’interno di “We Took Manhattan”, una mappa ispirata nel nome

e nelle ambientazioni allo scenario urbano newyorkese, con un tocco di sci-fi.

La casa di sviluppo britannica pur non avendo ancora comunicato

una data di rilascio definitiva per il titolo (ad oggi annunciato per un generico 2023),

sembra aver già suscitato l’interesse del pubblico grazie al suo gameplay frenetico

e una campagna marketing che sfoggia decine di easter eggs

e riferimenti alla cultura POP.

Ci siamo presi il tempo di raccogliere e analizzare le informazioni diffuse attualmente di Hyenas e le ragioni per cui tenere d’occhio lo sviluppo di questo titolo, così da offrirvi un punto di vista generale a fronte di una pubblicazione che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi del 2023!

Chi si è occupato dello sviluppo di Hyenas?

Come detto in precedenza, il titolo è sviluppato dalla casa di sviluppo inglese

Creative Assembly, una delle aziende di punta del colosso nipponico SEGA

che pur essendo al suo primo esperimento nel campo degli sparatutto in prima persona, ha già dimostrato al mondo di possedere un’elevata attenzione

per i minimi dettagli nel campo di battaglia delle produzioni strategiche tramite

la sua serie di punta: Total War (dal 2000 ai giorni nostri quasi ogni anno

è stato pubblicato un capitolo) e Halo Wars 2 nel 2017, molto apprezzato

dai fan delle avventure di Master Chief. Prima di dedicarsi quasi interamente alla produzione di titoli strategici, la software house si è occupata di realizzare videogiochi di carattere sportivo per conto del famoso publisher Electronic Arts, tra cui FIFA International Soccer (conosciuto anche con il nome “FIFA 94“), primo capitolo della serie videoludica calcistica più famosa al mondo.

Ultima menzione d’onore tra i titoli sviluppati da Creative Assembly va ad

Alien: Isolation (2014), in cui il team sperimenta la realizzazione di un’avventura horror in prima persona, ottenendo un enorme successo tra i fan del genere.

Osservando lo storico produttivo dell’azienda possiamo notare come “uscire dalla comfort zone” sia una delle loro specialità, elemento che ci aiuta a rimanere più tranquilli per quanto riguarda la fattura del titolo, che già dalle prime fasi di alpha risulta essere ottimizzato e performante secondo le opinioni rilasciate dai giocatori sui forum.



Qual è l’obiettivo del gioco?

Come già detto in precedenza, a partecipare alle partite saranno

gruppi di cinque giocatori suddivisi in tre squadre, che si daranno battaglia all’interno di un’astronave suddivisa in grandi stanze, che presentano differenti utilizzi della forza di gravità. Lo scopo dei player è quello di raccogliere

un numero sufficiente di tesori che gli permetta di accedere

al vault della navicella, in cui la squadra vincente affronterà una battaglia finale

dove dovrà difendersi dalle altre due squadre nemiche.

A disposizione dei giocatori sono presenti una serie di armi e di utensili nelle aree della mappa, che permettono loro di muoversi in modi originali all’interno dell’astronave per riuscire a sorprendere i lori nemici e che in base

alla loro tipologia forniscono ai player approcci offensivi e/o difensivi.

Ad aumentare ulteriormente le possibilità di personalizzazione disposizione degli utenti vi è un sistema di campioni, ognuno avente un kit di abilità passive e attive uniche, che cambiano radicalmente l’approccio da utilizzare durante le partite.

I giocatori devono quindi farsi strada all’interno della mappa di gioco sbaragliando orde di nemici con due obiettivi interconnessi tra di loro:

trovare il miglior equipaggiamento possibile per poi combattere

e vincere la battaglia finale all’interno del vault.

Cosa sono i tesori di cui ci appropriamo in Hyenas?

Abbiamo ripetutamente citato l’importanza dei “tesori” all’interno di Hyenas,

ma cosa sono esattamente queste reliquie?

La risposta è proprio il grande tocco di stile portatoci da Creative Assembly,

i preziosissimi tesori sono una serie di oggetti facenti parte

del nostro immaginario della cultura POP, tra cui console,

videogiochi e gadget storici del publisher SEGA.

Per poter raggiungere il nostro scopo dovremo quindi appropriarci di oggetti come:

i cubi di Rubik, i portachiavi a forma di riccio spaziale o addirittura

le più famose console casalinghe di SEGA!

Questo citazionismo è uno dei punti chiave del titolo e la campagna marketing più volte lo fa presente ai giocatori: dalla sostituzione del solito esplosivo C4 in favore

del SEGA MegaDrive all’annuncio del campione Hero-Ki (cosplayer che veste

i panni di Sonic, avente la capacità assumere l’aspetto di un avversario).

Hyenas è stato promesso ai giocatori entro la fine del 2023 e verrà distribuito su PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Serie X e S.

Riuscirà la nuova IP di SEGA e Creative Assembly a offrire al pubblico uno standard

di gameplay che vada oltre gli stili di gioco visti e rivisti degli sparatutto usciti

negli ultimi anni oppure sarà messo da parte dopo qualche mese e ricordato come

un tentativo ricco di citazioni? Non ci resta che aspettare il rilascio ufficiale!