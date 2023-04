Trine 5 A Clockwork Conspiracy: annunciato, arriva in estate

I tre eroi tornano con Trine 5 A Clockwork Conspiracy: il publisher THQ Interactive e lo sviluppatore Frozenbyte hanno infatti annunciato che il quinto capitolo della serie torna, a poco più di due anni di distanza dal quarto, con il cavaliere Pontius, il mago Amadeus e la ladra Zoya: arriveranno quest’estate (data precisa ancora non specificata) su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintnendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, a questo link invece il sito ufficiale:

In Trine 5: A Clockwork Conspiracy, Amadeus il mago, Zoya la ladra e Pontius il cavaliere affronteranno il viaggio più ricco d’azione che abbiano mai intrapreso!

Con la reputazione infangata, i propri cari in pericolo e i poteri magici a rischio, gli eroi di Trine dovranno unirsi per respingere un temibile esercito meccanico e riportare la pace e la giustizia nel regno!

Attraversa paesaggi mozzafiato in 2,5D nel capitolo più ricco e visivamente accattivante di Trine, insieme a un cast completamente nuovo di alleati e nemici, entrambi indimenticabili.

Il livello di difficoltà dei rompicapi è stato ottimizzato in modo da rendere il gioco avvincente sia in solitaria che in modalità co-op locale o online per un massimo di quattro giocatori.

Migliora gli eroi grazie al nuovissimo sistema di missioni basato sulle abilità e falli entrare nella leggenda ora che sono ancora una volta uniti in nome del Trine!

Un’acclamata avventura d’azione a piattaforme in 2,5D con rompicapi

Gioca in solitaria o in modalità cooperativa per una massimo di 4 giocatori (giocatore singolo, co-op locale e online)

Accessibilità e rigiocabilità grazie a un sistema di difficoltà adattabile applicato sia ai combattimenti che ai rompicapi

Uno splendido mondo fantasy con una grafica mozzafiato

Nuovo sistema di combattimento e intensi scontri con i boss

Colonna sonora da favola e un cast di doppiatori composto da voci già note e nuove, affascinanti aggiunte

Sistema di missioni basato su abilità specifiche dei personaggi per un gameplay appagante e diversificato come non mai

La storia più epica di tutta la saga, con ancora più livelli, rompicapi e battaglie

Rendi unici gli eroi di Trine con abiti personalizzabili

Salva il regno dal baratro meccanico in una delle storie più magiche di Trine, con terribili nemici e alleati memorabili

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Trine 5 A Clockwork Cospiracy.