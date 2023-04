The Legend of Zelda Tears of The Kingdom: domani 13 aprile nuovo trailer

Manca sempre meno all’atteso The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, e Nintendo continua a caricare l’hype dei fan. Dopo il corposo gameplay di fine marzo, spiegato direttamente dal producer Eiji Aonuma, è in arrivo un nuovo trailer, l’ultimo prima dell’uscita del gioco su Switch del 28 aprile.

Come fa sapere Nintendo sui suoi canali social, il filmato sarà trasmesso domani 13 aprile alle ore 16:00 sul canale YouTube ufficiale, e durerà circa tre minuti.

Vista la durata sarà dunque lecito attendersi un filmato che unirà scene di gioco a filmati sulla storia. Nel precedente filmato citato precedentemente, erano stati mostrati diversi nuovi poteri di Link, come Reverto, che riavvolge i movimenti di un oggetto facendolo sostanzialmente tornare indietro nel tempo. Compositor, che permette di unire più oggetti insieme. Ultramano, dove Link sposta oggetti a suo piacimento collegandoli e scollegandoli, e Ascensus, con il protagonista che passa attraverso i soffitti che sono sopra di lui. Vedremo domani cosa verrà mostrato per i fan in attesa del nuovo capitolo della saga. Noi ovviamente vi terremo aggiornati in merito.

Qui sotto potete vedere il tweet di Nintendo Italia, che annuncia per domani il nuovo trailer di The Legend of Zelda Tears of The Kingdom. Mentre qui vi rimandiamo, per chi volesse, alla nostra anteprima.