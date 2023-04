Killer Frequency è prossimo a uscire

È stato recentemente confermato da parte di Team17 che verrà rilasciata anche una versione per le console di ultima generazione del suo dark comedy slasher horror Killer Frequency; il team di sviluppo ha infatti dichiarato che a partire dal 1° giugno il gioco sarà fruibile da PC, installandolo su Steam o usando il Quest 2, e ha anche aggiunto che sarà anche disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Eccovi una panoramica di Killer Frequency, tramite la sua pagina di Steam:

“È scoccata la mezzanotte e state ascoltando 189.16, The Scream…”

È notte fonda alla stazione radio KFAM di Gallows Creek, nel centro-ovest degli Stati Uniti. Senti che c’è qualcosa di strano nell’aria. Hai appena iniziato il tuo turno e qualcuno ti chiama con una scoperta terrificante. Il colpo di scena successivo ti cambierà la vita…

Un’esperienza unica da speaker radiofonico in una commedia horror:

Diventa un DJ radiofonico in quest’avventura da incubo dal sapore anni ’80. Non è Venerdì 13, ma Halloween è dietro l’angolo e sai che questo lavoro non è un gioco da ragazzi.

Decisioni in tempo reale e risoluzione di enigmi:

Usa i dialoghi a scelta multipla per interagire con molti personaggi eccentrici tipici dei paesini, tra cui potenziali vittime e sospettati. Esplora i paraggi, trova indizi, prendi decisioni, risolvi enigmi gratificanti e aiuta gli ascoltatori che ti chiamano a sopravvivere.

Storia doppiata dall’inizio alla fine e colonna sonora retrò:

Goditi un cast di personaggi tutto doppiato mentre ti rifai le orecchie con una caterva di musica degli anni ’80, da brani ispirati ai classici del rock a fedelissime melodie synthwave.

Look anni ’80 genuino:

Esplora più di 1 km² di una stazione radio piena di dettagli autentici e interagisci con decine di oggetti verosimili di quel periodo, tra cui un mangiacassette e mangiadischi funzionante.