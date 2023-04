Zool Redimensioned in arrivo su PS4 e PS5

Già arrivato su Steam, l’alieno ninja Zool è pronto a sbarcare anche su PlayStation 4 e PlayStation 5: Secret Mode ha infatti annunciato che Zool Redimensioned sarà disponibile sulle due console Sony dal 16 maggio. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Ricordiamo che il gioco originale era stato pubblicato nel 1992 su Amiga, da Gremlin Graphics.

Qui sotto la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

Pubblicato originariamente da Gremlin Graphics nel 1992 su Amiga con grande successo di critica, l’iconica mascotte dei giochi Zool ritorna in Zool Redimensioned!

Questa nuovissima rivisitazione della classica avventura platform d’azione è stata ricostruita da zero dagli apprendisti della Sumo Digital Academy. Aiuta Zool a saltare, girare e sparare attraverso otto mondi alieni, sconfiggendo boss minacciosi e salvando l’universo dalla nefasta influenza di Krool.

L’azione platform della vecchia scuola di Zool è stata temprata con miglioramenti moderni che portano il gioco nel 21° secolo. Batti i tuoi tempi di corsa veloce, scopri i segreti nascosti in ogni livello e poi aumenta la difficoltà fino ai livelli del 1992 con la modalità “Ultimate Ninja”. Rivivi la leggenda del ninja che ha dato inizio a tutto!

Questa nuova versione include tre modalità party multigiocatore locali completamente nuove. Indossa la tua maschera Zool preferita e competi con un massimo di 3 amici afferrando piú ferraglia possibilie in “L’oro di Zool”, tieni stretta la corona di krool in “Rool di Zool” eavviopalle nella e lancia palle in fondo all’ennesima dimensione in “Ball Brawl”.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia l’arrivo su PS4 e PS5, a questo link invece un nostro articolo che celebra i trent’anni dalla sua uscita.