War Hospital Anteprima: combatti per la vita!

War Hospital, annunciato in precedenza e mostrato al Nacon Connect, è un gioco sviluppato dallo studio polacco Brave Lamb Studio in collaborazione con Nacon, dopo una lunga attesa, il titolo sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2023 su PC, Xbox Serie X e Play Station 5. Si tratta di un titolo strategico e di sopravvivenza diverso dal solito che farà vivere la guerra da un punto di vista che mai è stato approfondito prima d’ora: la vita degli ospedali da campo. Il giocatore vive da vicino gli orrori della Grande Guerra immergendosi all’interno di un ospedale da campo britannico dove non si combatte solo per la vita, ma anche per mantenere la propria morale e la propria umanità in un mondo che sembra averle rifiutate completamente.

Un modo differente di vivere la Grande Guerra

All’interno di questo titolo, ambientato nell’anno 1917 in un ospedale da campo britannico sul fronte Francese, il giocatore veste i panni del maggiore Henry Wells, medico di guerra britannico in pensione che viene arruolato nuovamente e catapultato nell’incubo della prima guerra mondiale, si troverà ad essere l’ultimo baluardo di speranza per i tantissimi soldati che combattono sul fronte francese.

War Hospital offre un’esperienza di gioco unica nel suo genere unendo strategia in tempo reale, sopravvivenza ed elementi RPG, si deve cercare di sopravvivere facendo attenzione alle condizioni molto difficili e alla mancanza di risorse e attrezzature a disposizione. Il gameplay si concentra sull’aspetto gestionale, importante è la gestione molto attenta dei pazienti feriti provenienti dal fronte che arrivano sempre più numerosi nell’ospedale da campo, all’interno di un’atmosfera in cui i bossoli dell’artiglieria nemica esplodono talmente vicino da essere assordanti, l’obiettivo del giocatore è quello di gestire l’ospedale migliorando le tecnologie e gli strumenti a disposizione per poter superare le fasi di gioco che diventeranno sempre più ardue con il passare del tempo, infatti si tratta di un titolo in cui tutto va male e il giocatore non può prosperare, ma solo rallentare l’arrivo di una fine all’apparenza inevitabile.

Riuscire a salvare i soldati e renderli capaci di tornare a combattere al fronte è fondamentale per la perfetta realizzazione del proprio compito, tuttavia ciò non è sempre possibile e spesso bisognerà accontentarsi di risultati minori, in generale, più il giocatore è efficace nello svolgimento del proprio lavoro, più la guerra avrà un esito favorevole e più lo stato fornirà equipaggiamenti e strumenti medici per continuare a farlo; discorso contrario invece nel caso in cui l’operato del giocatore lasci a desiderare, le perdite britanniche saranno sempre più ingenti e il sovraffollamento dei pazienti prosciugherà in poco tempo le risorse mediche disponibili non permettendo quindi all’ospedale da campo di tenere il passo, arrivando infine ad una situazione da cui sarà difficile uscire.

Scelte drammatiche e il loro peso

Brave Lamb Studio ha come obiettivo principale quello di creare giochi che spingono il giocatore a compiere scelte emotive anche molto forti, analizzando i problemi da prospettive differenti e War Hospital è il primo titolo che prende tale direzione. Il giocatore compone il proprio staff di medici ben formati, i quali si assicurano che ciascun paziente abbia le migliori cure possibili, tuttavia, considerando la scarsità di risorse e posti letto a volte, inevitabilmente, non ci sarà alternativa a una morte veloce e indolore. I medici dell’ospedale devono affrontare i propri dilemmi morali dovuti alla doppia natura del loro compito che è sia umanitario che militare, combattono quindi non solo per salvare le vite dei pazienti ma anche per mantenere la propria umanità, infatti in War Hospital bisognerà anche decidere chi varrà la pena curare e chi no, prendendo decisioni difficili attraverso una serie di scelte morali che influenzeranno i soldati, la situazione al fronte e le battaglie.

Ogni paziente avrà la propria identità, le informazioni necessarie per la cura e la propria storia all’interno di una cartella clinica a disposizione del giocatore, si tratta quindi di veri e propri personaggi che vanno a creare una piacevole e profonda narrazione “silenziosa” all’interno del gioco che potrebbe influenzare eventuali decisioni del giocatore nei loro confronti. Ci si troverà spesso davanti a situazioni cui si dovrà decidere, ad esempio, se utilizzare molte risorse per salvare la vita di una paziente in evidente difficoltà o, se utilizzare quelle stesse risorse per salvare numerose altre vite, tutto ciò va a creare un gameplay che simula situazioni piuttosto realistiche che possono avere degli aspetti educativi. L’ambientazione del gioco è molto curata ed estremamente dettagliata, grazie all’eccezionale supporto che il British Imperial War Museums ha dato agli sviluppatori, il titolo ricrea fedelmente il contesto del fronte francese e le sue trincee, le condizioni di un ospedale da campo inglese dell’epoca e l’attrezzatura medica disponibile all’epoca che naturalmente poi si evolverà insieme alle competenze che il giocatore sbloccherà avanzando.

Per concludere, War Hospital si presenta come un gioco gestionale innovativo nel suo genere che riesce a raccontare da un punto di vista differente e interessante un’ambientazione mainstream come la prima guerra mondiale; si tratta di un gioco molto interessante che unisce elementi di sopravvivenza sociale molto coinvolgenti a elementi di realismo a tratti drammatici che creano un’esperienza di gioco che spero sia all’altezza delle aspettative. Restate connessi al nostro sito per non perdere nessuna notizia.