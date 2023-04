Dynopunk: oggi il prologo, gioco completo a maggio

Lo studio Tomato Fantasy Games e l’editore 101XP hanno fatto uscire oggi 12 aprile il prologo, gratis, di Dynopunk su Steam. Qui si entra in un mondo cyberpunk dove i dinosauri hanno sostituito gli esseri umani, per vesitre i panni di Chris, l’ultimo T-Rex sopravvissuto sul pianeta. In più, il gioco completo sarà disponibile dal 25 maggio.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e una serie di screenshot, che potete invece vedere qui sotto.

Il vostro compito è quello di gestire la sua officina tecnologica, con le sue piccole mani e i suoi grandi sogni, mentre lavorate per costruire una macchina del tempo per viaggiare indietro nel tempo dove altri T-Rex vivevano ancora e, si spera, trovare il vero amore.

Con la sua grafica pixelata ispirata ai giochi retrò e una colonna sonora originale Lo-fi, Dynopunk promette di portarvi in un’avventura nostalgica e piena di dinosauri come mai prima d’ora. Perdetevi nell’atmosfera, incontrate una varietà di personaggi umoristici e intriganti, ognuno con tratti unici, sogni e storie personali, tutti influenzati dalle scelte del giocatore. La storia ramificata del gioco è guidata dalle conversazioni con i clienti e dalla qualità delle vostre riparazioni: siate precisi, fateli felici o… affrontate le conseguenze.

In Dynopunk, i giocatori possono riparare i gadget e ottenere informazioni pertinenti dai clienti per trovare la fonte dei problemi di ciascun oggetto. Il gioco prevede anche un sistema di chiacchiere, in cui i giocatori possono avviare conversazioni a cuore aperto con i clienti, offrendo loro una bevanda di loro gradimento e tenendo sotto controllo il loro umore, il tutto nella speranza di aumentare le possibilità di ottenere una buona mancia per il servizio.

“Siamo lieti di rilasciare al mondo il prologo di Dynopunk e di presentare ai giocatori i nostri premiati personaggi: futuristici dinosauri cyberpunk, che portano con sé numerose scelte, easter eggs e classici riferimenti agli anni ’80!” condivide il team di Tomato Fantasy Games. “Abbiamo messo molto amore in questo gioco, cercando di offrire ai giocatori una miscela speciale di umorismo, ironia e avventura che sarà sicuramente un gioco piacevolmente coinvolgente in cui ogni scelta influisce sulla storia complessiva.”

Qui sotto potete vedere il trailer.