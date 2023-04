PlayStation Plus Catalogo Giochi: ecco i titoli di aprile

Sony ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al PlayStation Plus Catalogo Giochi per il mese di aprile 2023. Tra questi ci sono Kena: Bridges of Spirits, un bel blocco FPS con Doom Eternal, Wolfenstein II e Wolfenstein Old Blood, passando per le gare di Riders Republic o la grande avventura di Sackboy: A Big Adventure, ma non solo. Saranno disponibili dal 18 aprile, qui sotto il video e ancora più sotto la lista completa, con sia i giochi PS4 e PS5, che i classici delle precedenti console Sony (tra cui questo mese Doom fa da padrone).

PlayStation Plus Extra e Premium | Catalogo giochi

— Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

— Doom Eternal | PS4, PS5

— Riders Republic | PS4, PS5

— Wolfenstein II: The New Colossus | PS4

— Slay the Spire | PS4

— Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

— The Evil Within | PS4

— Wolfenstein: The Old Blood | PS4

— Bassmaster Fishing | PS4, PS5

— Paradise Killer | PS4, PS5

— Sackboy: A Big Adventure | PS4, PS5

PlayStation Premium | Classici PlayStation

— Doom | PS4

— Doom II | PS4

— Doom 64 | PS4

— Doom 3 | PS4

— Dishonored: Definitive Edition | PS4

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi di punta in arrivo nel servizio PlayStation Plus Catalogo Giochi nel mese di aprile 2023, per gli abbonati Premium ed Extra. Vi ricordiamo infine che per quanto riguarda i giochi disponibili anche per gli abbonati Essential, questo mese sono arrivati Meet Your Maker (PS5, PS4), Sackboy: A Big Adventure (PS5, PS4) e Tails of Iron (PS5, PS4).