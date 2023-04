Redfall: al day one niente 60 FPS su Xbox

Arkane Studios, in queste ultime ore, ha annunciato sul profilo Twitter ufficiale di Redfall che la versione di gioco che verrà pubblicata per Xbox Series S e Xbox Series X inizialmente supporterà esclusivamente la Quality mode, ovvero la modalità grafica che consentirà al titolo di girare unicamente a 30 FPS.

Comunque nello stesso tweet, che potete trovare in calce, è stato anche comunicato che in seguito, tramite un aggiornamento, la Performance mode a 60 FPS verrà aggiunta al gioco. Vi ricordiamo che Redfall verrà rilasciato il 2 maggio su PC e Xbox Series X/S.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW

— Redfall (@playRedfall) April 12, 2023