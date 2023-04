Psychic 5 Eternal ha una data di lancio

Psychic 5 Eternal verrà pubblicato il 27 luglio in Giappone per Nintendo Switch. I preordini del titolo sono già aperti presso alcuni rivenditori, quali, ad esempio, Amazon Japan e Biccamera. Prossimamente si potrà anche acquistare la “Espers Edition” del gioco, che comprende una copia del gioco, il CD della colonna sonora, un libro speciale, un foglio magnetico, un righello pieghevole di 30 cm e una scatola speciale.

Eccovi una panoramica di Psychic 5 Eternal:

Combattere con salti, martelli e lavoro di squadra

Nei panni degli Espers, affrontate Satana, il Grande Re Demone che minaccia il mondo. Sia che giochiate nei panni di un ragazzo, di una ragazza o di un nonno, usate le vostre abilità sovrumane per saltare in alto, attaccate i mostri che si aggirano nel labirinto con il vostro martello e andate avanti. Salva i tuoi amici catturati e passa da un personaggio all’altro nelle cabine telefoniche. Impersonate qualcuno con un’alta capacità di salto, qualcuno con una forza elevata che può forzare le porte, o qualcuno con un corpo piccolo in grado di passare attraverso spazi stretti… Utilizzate questi punti di forza per liberare il labirinto. Fino a due giocatori possono giocare insieme, quindi che l’esplorazione abbia inizio!

Versione arcade nostalgica vs. nuova versione remake

Passate dalla grafica e dalla musica di sottofondo della versione arcade originale alla grafica raffinata e alla musica di sottofondo arrangiata del remake. Inoltre, è possibile tornare indietro nel tempo ai tempi della sala giochi giocando in verticale, oppure avere una visione chiara del labirinto giocando in widescreen. Godetevi il mondo di Psychic 5, un po’ inquietante ma comicamente simpatico, fino in fondo!

Nuove fasi, personaggi e modalità

Cosa succede dopo la battaglia contro il Grande Re Demone Satana? Dopo le fasi del gioco originale, seguono nuove fasi e una seconda squadra di Espers. Inoltre, con la modalità Survival, la modalità Time Attack e la modalità Towering per due giocatori, ci sono molte modalità di gioco aggiuntive con nuove regole. Sfida la misteriosa avventura più volte!