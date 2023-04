Harry Potter, la serie HBO Max annunciata ufficialmente!

È proprio in questi istanti che arriva l’annuncio ufficiale da parte di Warner Bros che la serie TV per HBO Max basata sui libri di Harry Potter si farà, ed il produttore esecutivo non sarà altro che JK Rowling! In basso trovate il primo teaser trailer della serie TV.

Una serie TV basata sui libri di Harry Potter è stata ufficialmente annunciata oggi per Max, la piattaforma di streaming appena annunciata da Warner Bros. Durante lo streaming di Warner Bros. Discovery, è stato rivelato che la serie sarà un “adattamento fedele” dei romanzi. Un nuovo cast interpreterà i personaggi e sappiamo già che la serie avrà una durata di ben 10 anni. Ovviamente, non significano necessariamente 10 stagioni, ma solo che la serie sarà diluita nel corso del prossimo decennio. La serie è stata oggetto di voci e rumor per un po’ di tempo, ma adesso abbiamo la conferma ufficiale della serie TV di Harry Potter. Le date dell’episodio pilota e di inizio della produzione devono ancora essere rivelate, ma di certo non aspettatevi la serie a breve, poiché lo sviluppo è ancora in fase di preproduzione.

Warner Bros. vuole continuare ad incassare grazie alla saga di Harry Potter, il suo franchise più redditizio, ed il passaggio dal cinema alla televisione non è sorprendente. Mentre Hogwarts Legacy ha venduto bene dal suo lancio a febbraio, i film della serie di Animali Fantastici hanno visto rendimenti decrescenti mettendo in pausa i restanti due film pianificati della serie. Ma non finiscono qui gli annunci, poiché oggi sono state annunciate ufficialmente una nuova serie tv prequel di Game of Thrones e una serie TV di The Conjuring.