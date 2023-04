The Elder Scrolls Online Scribes of Fate Recensione: il potere oscuro della conoscenza

L’ora è scattata e come ogni anno ormai da sei inverni, arriva puntuale il primo DLC del nuovo arco narrativo dell’MMO di Zenimax Online ambientato nell’universo di The Elder Scrolls, dal titolo Scribes of Fate. Il contenuto è incluso chiaramente nell’abbonamento plus o, in alternativa, è disponibile per chiunque possegga la Tamriel Edition (o edizioni successive) all’abituale cifra di 1500 o 4000 Crown a seconda se si acquista la versione base o quella con i contenuti digitali aggiuntivi, puramente estetici. La sua offerta include due nuovi dungeon, Scrivener’s Hall e Bal Sunnar, 8 armature (più due Monster Set) e numerosi achievement e collezionabili speciali, ottenibili solo attraverso questo specifico contenuto. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire a che punto della storia siamo e quali elementi della sconfinata lore di The Elder Scrolls Scribes of Fate coinvolge.

Tra scribi e Psijic

Come già preannunciato a fine gennaio nel lungo Direct ad esso dedicato, quest’anno tutti i contenuti che Bethesda pubblicherà su TESO riguardano il popolo dei Telvanni e il loro principe daedrico di riferimento, quel Hermaeus Mora che governa ed elargisce il sapere e la conoscenza. Non un principe daedrico particolarmente potente e minaccioso in sé ma piuttosto pericoloso quando si tratta di capire in quali mani questo suo potere viene affidato. Come abbiamo già anticipato nella nostra anteprima di gennaio, per la prima volta in sette anni, Hermaeus Mora non sarà il nostro diretto antagonista, bensì un nostro alleato. Lui e la sua setta di scriba arcanisti chiederanno il nostro aiuto per indagare e comprendere una serie di strani eventi che coinvolgono da vicino Mora, la sua setta di seguaci, e l’immenso potere arcano che custodiscono.

Scrivener’s Hall

Il primo dungeon ci vede affiancare l’ex leader degli scribi di Mora, il Kajit Keshargo, ormai esiliato, cercare di contrastare il suo sostituto Valinna nella sua disperata ricerca della Itinerant Staff, un’antico oggetto magico simbolo della leadership della setta. Il nuovo capo degli scribi ha trasformato in modo radicale i membri del gruppo, ora non più studiosi e ricercatori dediti alla conoscenza di ogni singolo dettaglio di ciascuno dei piani dell’esistenza ma agguerriti maghi pronti a lanciarsi in battaglia per la difesa del nuovo leader. Da punto di vista delle meccaniche Scrivener’s Hall ha tre boss principali, tutti particolarmente ostici anche se affrontati a livello normal. Come anche per gli altri Dungeon DLC l’ideale sarebbe affrontare l’istanza con un buon bagaglio di esperienza e almeno 250 Championship Point. Oltretutto, almeno uno dei tre boss ha meccaniche peculiari che lo rendono un avversario pericoloso per chi non ha già familiarità con le bizzarrie delle istanze DLC: stiamo parlando di Riftmaster Naqri. Il fedele seguace di Valinna ha la capacità di evocare tre tomi (abilità che caratterizzerà l’Arcanista, la nuova classe in arrivo a giugno con Necrom, il nuovo capitolo). Ciascuno di questi libri ha il potere di evocare minions che, a seconda della tipologia di tomo, posseggono abilità e attacchi diversi. Concentrarsi sui libri in questo caso è l’unica soluzione possibile per uscire vivi dallo scontro.

Il primo dei due dungeon di Scribes of Fate riserva anche una piccola sorpresa, un’aggiunta interessante che mescola due meccaniche diverse che si incontrano in altre istanze dello stesso tipo ma con alcune differenze. Scrivener’s Hall nasconde un Vault Segreto che contiene alcuni chest speciali e un boss aggiuntivo. Per aprire questa stanza è necessario trovare e sconfiggere quattro Cartoklepts, mini boss la cui principale caratteristica è rendersi introvabili, nascondersi nei cunicoli e tra le librerie del dungeon. Una volta trovati e sconfitti questi esseri si ottengono le chiavi ed è finalmente possibile aprire il Vault: il numero di chiavi raccolte determinerà la ricompensa.

Bal Sunnar

Se Srivener’s Hall è pregno di cultura Telvanni, Bal Sunnar se ne allontana temporaneamente per trasportaci nella regione di Stonefalls. Qui siamo chiamati in aiuto dai nostri vecchi amici dell’ordine degli Psijic che stanno indagando su una strana anomalia temporale che affligge la misteriosa città di Bal Sunnar. Gli elfi oscuri che abitano la zona sono molto restii nei confronti degli stranieri e noi aiuteremo l’ordine a conquistare la loro fiducia per permetterci di capire cosa sta succedendo. Abbandonate le librerie di quella cattedrale del sapere che è il quartier generale degli Scribi di Mora, ci ritroviamo in una città che, sebbene non brilli per vivacità, è una location di ben più ampio respiro e con un ritmo degli scontri meno serrato. Parliamo in ogni caso di una difficoltà molto elevata e, forse, a livello veteran anche superiore a quella di Scrivener’s Hall, soprattutto a causa di main boss particolarmente longevi, le cui fasi di attacco includono lunghi momenti di immunità totale ai danni.

Come il primo dungeon anche questo secondo introduce una novità interessante. Riprendendo in parte quanto visto in Black Drake Villa, Bal Sunnar propone tre aree segrete che una volta completate donano al party specifici buff, solo che a differenza di BDV, quest’ultimo nasconde nelle tre zone una serie di puzzle ambientali abbastanza stimolanti. In Black Drake erano i tre boss segreti a donare il power up temporaneo mentre in Bal Sunnar è proprio la risoluzione dei puzzle che farà ottenere al gruppo i potenziamenti. In aggiunta, non guasta il fatto che tra un enigma e un altro ci scontreremo anche con un boss opzionale. Va da sé che l’acquisizione dei buff è indispensabile se si vuole portare a termine il dungeon in modalità veteran.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Sviluppatore: Bethesda Softworks, ZeniMax Online Studios

Publisher: Bethesda, ZeniMax

I ragazzi di Bethesda e Zenimax non smettono mai di stupirmi. E’ incredibile come a distanza di così tanti anni lavorino con un’ineccepibile costanza per continuare a trasformare TESO in un prodotto in continua evoluzione. Portare al massimo della sua espressione un prodotto che ormai ha un certa età richiede non solo creatività ma anche tanto lavoro. Il tutto, non tralasciando mai la voce dei suoi stessi giocatori. Scribes of Fate è un perfetto assaggio dell’ulteriore ventata di novità e della sterzata decisa verso un futuro ancor più caratterizzato dalla flessibilità e dall’accessibilità di un MMO che sorprendentemente riesce a divertire sia i veterani che sono lì dal 2015 (come la sottoscritta) sia i novizi. Ora non vedo l’ora di mettere le mani su Necrom e sull’Arcanista.