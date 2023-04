Diablo IV: Blizzard svela la durata del Pass Battaglia, Punti Eccellenza e Stagioni nel dettaglio

Blizzard ha parlato dell’end game di Diablo IV dalla fine della open beta, in particolare dei Dungeon a difficoltà Incubo, degli eventi Helltide e così via. Sappiamo che in questo nuovo capitolo di Diablo sarà introdotto il Pass Battaglia, con cui i giocatori possono guadagnare ricompense oltre 100 livelli.

Il nuovo Diablo avrà le stagioni come nel precedente titolo, il che significa che creeremo un nuovo personaggio stagionale e lo porteremo dal livello 1 al 100 ogni volta. Partecipare alle attività stagionali e raggiungere gli obiettivi nel “viaggio stagionale” ci farà progredire nel Pass Battaglia attraverso il “favore“. Sappiamo che per salire di livello nel Pass Battaglia abbiamo bisogno della stessa valuta, ottenuta completando gli obiettivi del nostro percorso stagionale. Sarà anche presente un’opzione Premium con vari cosmetici, ma tutti i giocatori possono guadagnare potenziamenti XP nella versione gratuita. Se siete quel tipo di giocatore che vuole completare il Pass Battaglia ed ottenere tutte le ricompense, sappiate che dovrete sconfiggere demoni per circa 80 ore!

L’associate game director Joe Piepiora ha dichiarato a PC Gamer che:

“In questo momento, se vuoi completare il pass battaglia insieme a fare gli altri contenuti nel gioco, stai guardando a circa 80 ore di tempo investito per completare l’intero pass battaglia. Portare un personaggio al livello 100 potrebbe richiedere un po’ più di tempo rispetto a quello basato su come giochi.”

Per quanto riguarda i Punti Eccellenza (Paragon Points) sappiamo che sarà una storia totalmente diversa da Diablo III. Se nel precedente capitolo i punti erano illimitati, in Diablo IV non sarà più così, ed il level cap dei Punti Eccellenza è di 220. Infatti, potremo ruotare la scheda modello, scegliere i nodi che si adattano alla nostra build e aggiungere glifi, che troveremo nel mondo aperto e potenziare i nodi attorno a loro. L’idea è quella di spostare i punti mentre si affrontano sfide sempre più difficili e, presumibilmente, man mano che il meta cambia. A tal proposito, Piepiora ha detto che:

“Vogliamo che tu arrivi a un certo punto, una volta raggiunto il livello 100, dove hai 220 di questi punti campione con cui stai giocando, hai tutti i tuoi punti abilità che hai già assegnato al tuo personaggio , e hai i tuoi oggetti leggendari e unici, e ora si tratta di configurare il tabellone esattamente nel modo che desideri.”

Diablo IV farà il suo debutto il 6 giugno per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC.