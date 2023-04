Sea of Thieves: il nuovo video mostra le funzionalità in arrivo nel gioco

Lo sviluppatore Rare ha rilasciato un nuovo video che mostra alcune delle nuove funzionalità in arrivo su Sea of Thieves nel suo ultimo aggiornamento, previsto per oggi. La caratteristica principale dell’aggiornamento è l’espansione New Golden Sands Outpost. L’avamposto appena ampliato presenterà ora un maestro d’ascia più grande, insieme a un’area Merchant Alliance, oltre a modifiche estetiche come una grande statua.

Il Mare dei ladri riceve un’aggiornamento delle skin disponibili per l’acquisto da parte dei giocatori. Anche i cosmetici a pagamento vengono ampliati con il nuovo set Sawbones. Ciò include opzioni a tema Sawbones per varie parti della tua nave, nonché armature e armi per i pirati stessi. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.

Caratteristiche

Un vasto open world : un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi.

: un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi. Vita da pirata : unite le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney’s Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves.

: unite le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney’s Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves. Diventate una Leggenda: Nel vostro percorso verso la Leggenda pirata deprederete bottini, vi costruirete una reputazione e svilupperete uno stile personale e inconfondibile.

Sea of Thieves è disponibile su PC tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.