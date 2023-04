Cult of the Lamb: nuovi dettagli sull’espansione gratuita Relics of the Old Faith

Il publisher Devolver Digital ha rivelato nuovi dettagli sui contenuti in arrivo per Cult of The Lamb. Il contenuto farà parte di un aggiornamento intitolato Relics of the Old Faith e non ha ancora una data di rilascio.

L’aggiornamento porterà con sé una nuova storia, nemici e dungeon rinnovati e migliorati ed infine incontri con i boss e dungeon e incontri remixati. Tra le sue caratteristiche, l’update promette anche un sistema di combattimento rivisitato e approfondito, presumibilmente con nuove abilità e armi a disposizione del giocatore. L’aggiornamento è stato svelato lo scorso gennaio ed è stato svelato che il gioco aggiungerà la possibilità per i giocatori di usare attacchi pesanti con le loro armi. Questi attacchi pesanti variavano in effetti a seconda delle armi scelte dal giocatore.

Ecco le novità principali evidenziate dall’account twitter del gioco:

• Un essere misterioso ti chiede di conquistare crociate, nemici e boss rinnovati nella nuova storia post-gioco. Abbiamo aggiunto MOLTE meccaniche di combattimento che danno all’Agnello e ai tuoi avversari un’esperienza più profonda e stimolante. Potresti anche incontrare alcuni vecchi amici lungo la strada!

• Ogni boss è stato rinnovato con schemi di attacco nuovi e più forti. Sappiamo che molti di voi hanno chiesto maggiore profondità e difficoltà di combattimento, quindi questo è solo uno dei modi in cui stiamo aggiungendo le vostre richieste in Relics of the Old Faith.

• Questo enorme aggiornamento è completamente GRATUITO perché vogliamo rendere Cult of the Lamb il miglior gioco possibile. Non possiamo ancora condividere con voi una data di rilascio, ma è molto presto. Promesso. Questa è solo una piccola parte di tutti i nuovi contenuti, quindi seguici per vedere di più!

Cult of the Lamb è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.