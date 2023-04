The Legend of Heroes Trails Into Reverie: il nuovo trailer mostra True Reverie Corridor e i mini giochi

NIS America e Falcom hanno pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Heroes: Trails Into Reverie. Il gioco è ambientato mesi dopo Trails of Cold Steel 4, presenta tre protagonisti: Rean Schwarzer, Lloyd Bannings e il misterioso C. Date un’occhiata qui sotto.

Il video fornisce maggiori dettagli sul True Reverie Corridor. Il dungeon consente battaglie con tutti i membri del gruppo, indipendentemente dalla storia, e porta allo sblocco di personaggi, minigiochi, accessori e costumi. Inoltre, sono presenti alcuni minigiochi che presentano uno spin-off sparatutto con Alisa nei panni di una ragazza magica, un evento sulla spiaggia con corse e taglio dell’anguria. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Usate il sistema Crossroads per alternarvi tra Rean Schwarzer, Lloyd Bannings e la figura mascherata “C” e determinate il destino dei personaggi chiave e dei luoghi all’interno di Zemuria. Tuffatevi in raffinati combattimenti tattici con nuove funzionalità come United Front e scoprite nuovi alleati e sfide all’interno delle sale del True Reverie Corridor.

Caratteristiche

A trio of Trials: Vivrete tre diversi archi narrativi e passerete da uno all’altro in qualsiasi momento grazie al sistema degli incroci. Inoltre, scoprirete gli episodi secondari per approfondire i personaggi e il mondo di Zemuria.

Reviere into reality: Entrerete nel Vero Corridoio della Reverie, che vi permetterà di incontrare e reclutare nuovi personaggi da tutta Zemuria, di entrare in dungeon generati casualmente per mettere alla prova il vostro coraggio e di giocare a una serie di mini giochi.

Paragons of combat: utilizzate le arti, gli ordini di coraggio e le tattiche astute per prevalere in battaglia. Padroneggiate il nuovo sistema del Fronte Unito e sfruttate il potere di tutta la vostra squadra per decimare i nemici e potenziare voi stessi.

The Legend of Heroes: Trails Into Reverie uscirà il 7 luglio per PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.