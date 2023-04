PowerWash Simulator: la versione fisica arriverà presto

Square Enix Collective e FuturLab hanno annunciato che PowerWash Simulator sarà disponibile in formato fisico a partire dal 13 giugno 2023, e può già essere preordinato. Questa notizia arriva in concomitanza con l’annuncio di un aggiornamento gratuito su Muckingham, che sarà disponibile dal 18 aprile.

Il titolo permette ai giocatori di lavare via le loro preoccupazioni con i rilassanti suoni dell’acqua. I giocatori possono costruire il loro impero di idropulizia e lavare via ogni traccia di sporcizia che riescono a trovare. Con una nuova visione del genere simulativo, il gioco si concentra soprattutto sul relax e la fuga dal mondo reale del giocatore. L’edizione fisica, dal costo di €24,99, sarà disponibile con un codice per il download su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

L’aggiornamento 1.2 porterà un sacco di contenuti sporchissimi programmati per il resto dell’anno, a partire dal primo capitolo della serie Muckingham-Files, disponibile dal 18 aprile 2023. In Muckingham-Files gli sviluppatori ci porteranno in luoghi inediti dell’universo del gioco principale, con nuovi personaggi, nuovi luoghi e nuove storie. Nei panni del servizio di pulizia più richiesto della città, scoprirete di più sul vostro luogo preferito e i suoi abitanti. Il deserto di Mauka Aitu non ospita solo delle reliquie antiche, ma anche della tecnologia più avanzata; per la precisione una centrale fotovoltaica e un enorme disco parabolico. Che, ovviamente, dovremmo ripulirli dalla sabbia fino a farli risplendere.

PowerWash Simulator è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S. Di recente è stato reso disponibile il DLC Midgar Special Pack.