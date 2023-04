Super Mario Bros: il primo gioco con il tema musicale preservato nella Biblioteca del Congresso

È dal 2002 che la Biblioteca del Congresso mantiene lo United States National Recording Registry, un elenco di registrazioni sonore che sono “culturalmente, storicamente o esteticamente significative e/o informano o riflettono la vita negli Stati Uniti”. Quest’anno, la sigla di Super Mario Bros entra a far parte di questo patrimonio.

Infatti, ogni anno vengono selezionati 25 brani musicali da aggiungere al National Recording Registry, il che significa che saranno conservati all’interno della Biblioteca del Congresso. Quest’anno, a grande sorpresa, è stato scelto il tema musicale di Koji Kondo di Super Mario Bros. Segna. per la prima volta nella storia della gaming industry, che un brano musicale di un videogioco può ed è stato aggiunto all’interno dello United States National Recording Registry. Tra le altre registrazioni sonore scelte per quest’anno includono troviamo: “Imagine” di John Lennon, “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin, “Take Me Home, Country Roads” di John Denver, “Like a Virgin” di Madonna, “All I Want for Christmas is You‘ di Mariah Carey e “Sweet Dreams (Are Made of This)” degli Eurythmics.

La Biblioteca del Congresso ha affermato che:

“Queste registrazioni non sono necessariamente selezionate come le “migliori” registrazioni di tutti i tempi, ma piuttosto come opere di importanza duratura per la cultura americana e, quindi, necessitano di conservazione permanente da parte della Library of Congress o di un’altra istituzione qualificata.”

La biblioteca nazionale dispone già di una vasta collezione sonora di quasi quattro milioni di pezzi, ma le registrazioni selezionate per il Registro, che ora ammontano ad un totale di 625, sono considerate così importanti da dover essere conservate in modo permanente. Tra questi 625 pezzi musicali, da oggi spicca anche il tema musicale di Super Mario Bros. Un giorno di festa per Nintendo, Shigeru Miyamoto, il padre di Mario, e l’ideatore della sigla Koji Kondo. Vi lasciamo al nostro editoriale che vi racconta la storia di questo celebre videogioco che ha fatto la storia della gaming industry.