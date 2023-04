Gundam Evolution: annunciata la Season 4 Ballista e i festeggiamenti dei primi sei mesi di lancio

Bandai Namco Online Inc. e Bandai Namco Europe hanno annunciato che

Gundam Evolution, il primo shooter free-to-play del franchise, festeggia i suoi primi sei mesi con il lancio dei contenuti della Season 4. Intitolata Ballista, la nuova stagione assicurerà nuovi contenuti e aggiornamenti al gameplay. Il gioco è disponibile gratuitamente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.

Gundam Evolution continua la sua espansione in nuove regioni ed è finalmente giocabile su PC e console anche in Brasile, Cile e Argentina, e solo su PC anche in Australia e Nuova Zelanda. I giocatori in quei Paesi potranno giocare anche i più recenti contenuti introdotti dalla Season 4. Ballista aggiunge la mobile suit Gundam Dynames, un agile tiratore scelto con diverse opzioni d’attacco sia a corto che a lungo raggio. L’update aggiunge anche l’Headquarter Mode, in cui i team combattono per occupare o proteggere zone che custodiscono un potente nucleo che può essere distrutto. Le squadre guadagnano punti difendendo o attaccando il nucleo: chi arriva per primo a 5 punti vince la partita.

Gundam Evolution è uno sparatutto in prima persona basato sul gioco di squadra free-to-play con combattimenti PvP 6 contro 6 a bordo di mobile suite provenienti dall’universo di Gundam. Il gioco offre tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il roster iniziale di personaggi giocabili includerà 12 unità, tra cui il classico RX-78-2 Gundam e l’iconico ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Gundam Evolution è un titolo FPS online gratuito in cui i giocatori prendono il controllo dei Mobile Suite dell’anime di successo Gundam e sfidano altri giocatori online in battaglie a obiettivi sei contro sei. Grazie all’azione frenetica e ai controlli coinvolgenti, i giocatori possono passare da un’unità di Mobile Suite all’altra per adattarsi alle condizioni di battaglia in continua evoluzione.

Gundam Evolution è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e PC.