Ravenlok: svelata la data d’uscita nel nuovo gameplay trailer

Ravenlok, il prossimo gioco di Cococumber, i creatori di Echo Generation, sarà pubblicato il 4 maggio per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il titolo si ispira chiaramente ad “Alice nel paese delle meraviglie” mentre la protagonista si trasferisce in una nuova casa ereditata e viene risucchiata da uno specchio magico in una terra fantastica.

Ravenlok ci farà vestire i panni di Kira, la quale si trasferisce con la sua famiglia in campagna e scopre uno specchio del Regno di Dunia. Con una spada e uno scudo diventa Ravenlok, e combatte per liberare il regno dalla regina dispotica. L’action RPG prende spunto anche dalle opere di Tolkien e dello Studio Ghibli, non solo dalla storia di Alice. A tal proposito, la director Vanessa Chia dello studio Cococumber ha affermato che:

“Crescendo in Malesia, i classici di J.R.R. Tolkien, CS Lewis e lo Studio Ghibli mi hanno permesso di aprire un portale in un altro mondo, in un regno di immaginazione e possibilità. Attraverso questa favola sulla lotta per una vita creativa, speriamo che le avventure di Ravenlok possano portare un senso di evasione e gioia a tutti.”

L’ultimo trailer, che potete vedere in passo, ci mostra abilità magiche, enormi combattimenti contro i boss e puzzle ambientali. Insieme al combattimento hack and slash, Kira può usare pozioni, bombe magiche e incantesimi per eliminare i nemici.

Vi ricordiamo che Ravenlok sarà disponibile a partire dal 4 maggio per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.