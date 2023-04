The Elder Scrolls Online: nuovo trailer per l’Arcanist, il prologo di Necrom è ora disponibile

The Elder Scrolls Online a breve riceverà la nuova espansione Necrom, la quale introdurrà una nuova classe all’interno del MMORPG, l’Arcanist. Nel nuovo trailer possiamo vedere l’Arcanist in azione e vedere come sfrutta il potere delle energie di Eldritch che provengono da Apocrypha. Inoltre, è stata resa disponibile la quest introduttiva che fa da prologo a Necrom.

La nuova classe introdotta in Necrom sarà molto versatile e trarrà potere da Apocrypha stesso. Il giocatore dovrà padroneggiare le tre nuove linee di abilità con l’Arcanist, ognuna focalizzata in diversi aspetti del gameplay. Infatti, ognuna di queste linee abilità favorirà un gameplay votato al DPS, al Tank oppure al ruolo di Healer. L’Arcanist abbatterà i suoi nemici con raggi di luce soprannaturale, oppure si protegge utilizzando tentacoli contorti o evocando frammenti curativi dall’Oblivion per curare se stesso e i suoi alleati. Manipolando le energie arcane potrà amplificare ulteriormente le abilità proibite, ma bisogna prestare molta attenzione, poiché c’è un prezzo da pagare quando si invoca l’ignoto.

La missione prologo di Necrom è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. In questa missione dovremo superare il test di Hermaeus Mora e iniziare l’avventura in Shadow Over Morrowind. Per ottener la missione, bisognerà recarsi nel Crown Store in-game e prendere la missione iniziale gratuita intitolata “Eye of Fate“. Durante questa nuova missione, uniremo le nostre forze con Leramil il Saggio, emissario di Hermaeus Mora, per determinare il nostro valore per il Principe Daedrico. Tuttavia, questo semplice processo si trasforma rapidamente in una cospirazione che ci farà dubitare di chi tra gli enigmatici culti di Mora ti puoi fidare. Completando il prologo del Necrom otterremo il ricordo glifico di smeraldo instabile come ricompensa bonus.

The Elder Scrolls Online: Necrom sarà disponibile il 5 giugno. Nel frattempo vi lasciamo alla recensione del DLC Scribes of Fate.