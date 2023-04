State of Play, GamesVillage Talk e XDefiant: ricco palinsesto oggi su Twitch

La giornata di oggi sarà davvero ricca per noi di GamesVillage, per voi lettori/spettatori e per il nostro canale Twitch. Il palinsesto che siamo pronti ad offrirvi oggi 13 aprile 2023 proporrà alcuni showcase e talk che arricchiranno la vostra giornata. E voi siete pronti a passarla in nostra compagnia?

Oggi pomeriggio si partirà con il GamesVillage Talk, che come ogni giovedì vi terrà compagnia per 60 minuti con argomenti a tema videoludico. Oggi però sarà un episodio particolare, perché saremo in diretta in anticipo per seguire insieme e poi commentare il nuovo filmato di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che Nintendo proporrà alle ore 16:00 italiane. Il secondo argomento del talk invece sarà incentrato su Ubisoft e a ciò che sta accadendo negli ultimi tempi al publisher francese. Come sempre, sarà presente il dinamico trio al completo composto da Domenico De Rosa, Marco Lucio Papaleo (MLP) e Mattia Sergio.

Ma la giornata odierna offrirà 2 presentazioni estremamente importanti: alle 19:00 la stessa Ubisoft metterà in scena uno showcase dedicato al suo nuovo shooter gratuito XDefiant, mentre alle 23:00 Final Fantasy XVI sarà protagonista indiscusso del nuovo State of Play di Sony Interactive Entertainment, dove verranno proposti 20 minuti di gameplay inedito del nuovo titolo di Sqaure Enix in arrivo su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno. E noi seguiremo in diretta entrambi gli eventi, sempre e soltanto sul nostro canale Twitch.

Di seguito il palinsesto completo della giornata di oggi:

15:50 – GamesVillage Talk con Domenico, MLP e Mattia

19:00 – XDefiant Showcase con Mattia

22:50 – State of Play – Final Fantasy XVI con MLP e Mattia

Come sempre, vi invitiamo a seguire tutti questi eventi in nostra compagnia e commentarli insieme a noi tramite la chat del nostro canale (per utilizzare la chat sarà necessario essere follower del nostro canale Twitch).