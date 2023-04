V Rising: l’aggiornamento Secrets of Gloomrot arriva il 17 maggio, pubblicato il trailer cinematografico

Stunlock Studios ha confermato che il suo primo importante aggiornamento dei contenuti, intitolato Secrets of Gloomrotm, per V Rising. L’aggiornamento arriverà il 17 maggio, sarà gratuito per tutti i giocatori e aggiungerà una nuova zona con due nuove aree uniche, rinnovando il mondo attuale con nuovi punti di interesse. Ricordiamo che il titolo ha venduto oltre 2,5 milioni di copie. Date un’occhiata al primo trailer cinematografico qui sotto.

Altri contenuti includono nuovi pericoli meteorologici come il fulmine di Gloomrot e la nebbia velenosa della Foresta Maledetta. Troverete anche nuovi hub commerciali con mercanti NPC, 13 nuovi boss, 30 nuovi tipi di nemici e magia rinnovata. Una nuova scuola di incantesimi, chiamata Tempesta, è in arrivo in aggiunta allo spadone e alle doppie pistole come nuove armi. Il combattimento si sta espandendo ulteriormente con armi leggendarie e gioielli fabbricabili per adattare gli incantesimi al tuo stile. Gli appassionati di costruzioni ora possono erigere castelli a più piani e creare nuovi giardini, scalinate e quant’altro. Sono in arrivo anche nuove postazioni di creazione come la lavorazione della pelle e la postazione dell’orefice, il fabbricante e la fucina leggendaria. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Risvegliatevi come un vampiro indebolito dopo secoli di sonno. Cacciate per recuperare le forze mentre vi nascondete dal sole cocente per sopravvivere. Ricostruite il vostro castello e convertite gli umani nei vostri fedeli servitori in una missione per far crescere un impero di vampiri. Create alleati o nemici online o giocate da soli in locale, respingete i soldati sacri e fate la guerra in un mondo di conflitti. Esplorate un vasto mondo brulicante di mitici orrori e pericoli. Viaggiate attraverso foreste lussureggianti, aperta campagna e oscure caverne per scoprire risorse preziose, incontrando amici e nemici lungo la strada.

V Rising è attualmente disponibile per Steam Early Access tramite PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.