The Legend of Zelda Tears of The Kingdom: ecco il final trailer

Come da programma, Nintendo ha pubblicato il terzo trailer di The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, e ultimo prima dell’uscita del gioco su Switch il 12 maggio. A presentarlo, ancora una volta il producer Eiji Aonuma, che ha nuovamente sottolineato la fluidità del mondo di gioco tra tra la superficie e il cielo, dove poter dar sfogo alla propria immaginazione mentre si esplora. Nei circa tre minuti di filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, vengono alternate scene di gameplay, tra esplorazione e combattimenti, e cutscene cinematografiche, che lasciando intravedere qualche scorcio relativo alla storia del gioco.

Sono stati pubblicati anche degli screenshot, tratti proprio dal trailer, che potete vedere qui sotto.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di The Legend of Zelda Tears of The Kingdom (doppiato in italiano), e vi rimandiamo anche alla nostra anteprima, relativa al precedente filmato pubblicato che approfondiva il gameplay.