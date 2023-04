Vampire Survivors: disponibile, con trailer di lancio, il DLC Tides of Foscari

Da oggi 13 aprile è disponibile su Steam Tides of Foscari, seconda espansione di Vampire Survivors, il titolo del team poncle guidato da Luca Galante. Porta 8 nuovi personaggi, 13 armi, 7 musiche e uno stage. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia, e che mixa gameplay dei nuovi contenuti con scene animate di Studio Yotta in collaborazione con Studio Giggex, Studio GLAJ, & Shinobi Creative, su musica (Tides of The Foscari) c‎‎‎‎omposta e arrangiata da Daniele Zandara.

Questa la descrizione, sempre con il tono ironico che contraddistingue il suo sviluppatore, del nuovo contenuto attraverso pagina Steam:

Tides of the Foscari è la seconda espansione DLC di Vampire Survivors. Introduce un nuovo sconfinato livello e una serie di nuovi personaggi, mostri e armi con cui sbizzarrirsi. E, come prevedibile, tra le fronde più oscure e remote della foresta si celano i più reconditi segreti… Come sempre, la presenza di vampiri non può essere né confermata né smentita.

Annidata nelle profondità di una foresta grande quanto un continente si trova l’Accademia Foscari, una scuola in cui i rampolli delle élite mondiali studiano per diventare potenti maghi, generali infaticabili e spie scaltre. L’Accademia è composta da tre case, presupposto del tutto inedito in tutta la narrativa fantasy. Tre studenti, uno per ogni casa, si addentrano in una foresta gremita di creature mitologiche per godersi una spensierata avventura. Nulla al mondo potrà guastare un simile ghiribizzo. Sappiamo che si tratta di una trama incredibilmente originale e sconvolgente, ma il meglio deve ancora arrivare.

8 nuovi personaggi

Tra cui un cast di archetipici personaggi del tutto inediti e per nulla scopiazzati, come per esempio:

Eleanor – Brillante allieva della Torre Azzurra e abile maga, Eleanor è tanto arguta quanto timida.

Maruto – L’imbattuto campione dell’Incudine scarlatta. Austero e pensieroso, Maruto nasconde un cuore d’oro dietro il suo sguardo sprezzante. È un uomo di poche parole e dalle forti braccia.

Keitha – Furba, acuta e amante del divertimento, Keitha farebbe qualsiasi cosa per un po’ di avventura e di leggerezza. Preferisce mimetizzarsi tra i peggiori studenti della Falce ambrata per tenersi lontana dalle seccature.

Luminaria – Custode di Lago Foscari, Luminaria è un’antica e potentissima strega dal cuore puro. Nei racconti epici è conosciuta come la Dama del Lago, o talvolta come la Signora arborea.

13 nuove armi

Una rosa di armi esclusive, per nulla ispirate ai gusti personali di una cerchia di sviluppatori di giochi:

SpellString – Il fidatissimo libro di testo di Eleanor, sempre in grado di fornire risposte su qualsiasi argomento magico che possa pararsi sul suo cammino.

Eskizzibur – Forgiata per scherzo dal suo zio fabbro, Maruto è effettivamente in grado di brandirla. Con sommo stupore dello zio.

Freccia flash – Le frecce artigianali di Keitha sono in grado di centrare un albero a 100 passi di distanza, per quanto la prodigiosa forza dei suoi tendini faccia senz’altro la sua parte.

Missile prismatico – Un frammento concentrato di potere elementale che gli spiriti hanno prestato a Luminaria per ringraziarla dei suoi servigi in qualità di protettrice della natura.

7 nuovi brani

♫ Tides of the Foscari

♫ An Introduction to Sorcery

♫ Slaying Dragons

♫ Hide and Steal

♫ Frozen in Time

♫ The Heart of the World

♫ The World Eater

Un nuovissimo livello

Lago Foscari – Una foresta incantata brulicante di misteri fatati, entità mitologiche e mostri tipici di qualsiasi bestiario GdR. Il luogo perfetto in cui partire all’avventura certi di non incappare in alcuna complicazione.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del nuovo DLC di Vampire Survivors.