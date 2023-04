Immortals of Aveum: ufficiale a luglio, ecco il trailer di presentazione

Dopo i leak della settimana scorsa, Ascendant Studios aveva annunciato per oggi 13 aprile novità in merito a Immortals of Aveum, e così è stato. Come anche già riportato dai rumor, il gioco uscirà ufficialmente il 20 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S (pre-ordinabile dal sito ufficiale). In più è stato mostrato il gioco in azione con un trailer che si divide tra gameplay e cutscene. Il protagonista, Jak, è interpretato da Darren Barnett, mentre Gina Torres interpreta la Grand Magnus Kirkan.

Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Ricordiamo che il gioco in questione è il titolo di debutto di Ascendant Studios, che sarà pubblicato sotto l’etichetta EA Originals ed è un FPS con magie single player.

Qui sotto potete vedere le caratteristiche, dal sito ufficiale:

DIVENTA IL MAGO DELLA BATTAGLIA

Unisciti all’Ordine degli Immortali, i campioni protettori di Lucium, e diventa Jak, un Triarca Magnus d’élite. Scatena incantesimi con abilità letale e decima legioni di nemici in un gioco che sfida le convenzioni degli FPS.

PADRONEGGIA LA TUA MAGIA

Sperimentate un combattimento in prima persona, veloce e fluido, basato sugli incantesimi, facile da imparare e soddisfacente da padroneggiare. In Immortals of Aveum, la magia è al centro sia dell’attacco che della difesa. Sfruttate in modo creativo tutte e tre le forze magiche e sarete premiati per gli attacchi concatenati e le contromosse ben piazzate.

SCATENATE IL VOSTRO ARSENALE DI INCANTESIMI

Sblocca e potenzia più di 25 incantesimi e 80 talenti. Scoprite, potenziate e create centinaia di pezzi di equipaggiamento magico. Poi sinergizza il tuo stile di gioco su tutte e tre le forze magiche e diventa il più potente Triarca Magnus di Aveum.

SALVA UN MONDO SULL’ORLO DELL’ABISSO

Un imprevisto, Jak, viene spinto nell’Everwar, una lotta senza fine tra Lucium e Rasharn per il controllo della magia. Jak e l’élite degli Immortali di Lucium devono correre per scoprire i misteri del passato di Aveum, se c’è una speranza di salvare il suo futuro.

Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione di Immortals of Aveum